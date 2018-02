Termenul de înregistrare a asociațiilor obștești se reduce 

08:45

(Continuăm chestionarul CUVÂNTUL-ui în tema: Reforma justiţiei: declaraţii şi realităţi) În imagine: Vasile Mărăndici, primarul satului Crăsnăşeni, raionul Teleneşti (în stânga) şi Vasile Cocarcea, angajat la Muzeul de Istorie și Etnografie din Orhei. În cadrul unei conferințe de presă cu prilejul împlinirii a doi ani de la învestirea în funcție, prim-ministrul Pavel Filip a menţionat: a continuat reforma justiției și lupta cu corupția, astfel încât toți cetățenii să fie egali în fața legii și să fie restabilită încrederea oamenilor în sistemul de justiție. "Cum apreciaţi această declaraţie?" - este întrebarea "C", la care vă invităm să răspundeţi. Alte răspunsuri vedeţi în nr. 5 al ziarului, pe www.cuvintul.md şi Facebook ziarul Cuvântul. Serghei Bagrin, om de afaceri, or. Rezina: Am rămas mirat de afirmațiile dlui P. Filip privitor la grandioasele succese ale guvernării din Republica Moldova în acești doi ani. Cum poate dânsul, ziua în amiaza mare, să mintă propriul popor și o lume întreagă? Aș vrea să presupun că în această perioadă statul nostru a înregistrat careva îmbunătățiri în domeniul social-economic, dar nimeni nu le simte. Uitaţi-vă ce se întâmplă în sănătate! Spitalele ba se lichidează, ba se “optimizează”, tot mai multe localităţi rămân fără lucrători medicali, care fug pe un cap peste hotare. Aceeaşi situaţie o constatăm în educaţie. Reforma administraţiei publice se rezumă la reduceri de ministere şi umflarea aparatelor noilor structuri, complicarea relaţiilor cetăţenilor cu structurile statului. Economia, businessul mic şi mijlociu continuă să degradeze, zilnic sute de persoane apte de muncă părăsesc țara. Dar să revin la reforma justiției și lupta cu corupția. Reforma procuraturii s-a redus la aceea că ea a devenit o instituție super secretizată. Chiar și pe timpul comuniştilor oricine, oricând putea intra în procuratură să-și caute dreptatea. Azi procuratura lor este încuiată și secretizată, iar vizitatorii și persoanele invitate sunt audiați în fostul garaj al instituției, o încăpere fără geamuri. În rezultatul reformei procuratura s-a transformat într-un filtru bicolor, care vede cetățenii doar în două culori: „ai noştri” și „toți ceilalți”. Judecătoria, la fel, s-a birocratizat până la refuz și a devenit un fel de "parcă este, parcă nu-i”. Anul trecut, în urma aşa-numitei “reforme”, la judecătoria Rezina, unde tradiţional lucrau 5-6 judecători, a rămas unul. Despre ce imparţialitate, calitate a procesului judiciar poate fi vorba în asemenea situaţie? Poliția uneori se aseamănă cu un teatru de păpuși, care joacă după cum sunt trase sforile. Să ne amintim de perchezițiile desfășurate la agenții economici din orașul Rezina, la primarul de Bușăuca, alte acțiuni similare întreprinse de poliție la comanda cuiva în timpul când tâlharii spărgeau casele și apartamentele cetățenilor. Despre activitatea poliției și faptul cum “luptă” ea cu corupția s-a scris mult, aș putea spune şi eu multe, dar fără careva schimbări evidente. Ascultându-l pe Pavel Filip îţi faci impresia că el vorbeşte de altă ţară. În ultimii ani presa din Rezina a scris despre multe cazuri de încălcare grosolană a legislației de către autorităţile orăşeneşti şi raionale. Ce au întreprins poliţia, procuratura de aici? Nimic! Asta-i luptă cu corupția? Reforma justiției în Republica Moldova s-a redus la subordonarea întregului complex legislativ-juridic unei singure formațiuni politice sau poate chiar unei singure persoane. Păcat că lumea tolerează această situaţie… Vasile Mărăndici, primarul satului Crăsnăşeni, raionul Teleneşti: Am participat la câteva zeci de cauze examinate în judecată fie ca reclamant, fie ca pârât. Practic le-am câștigat pe toate fără să dau cuiva barem un bănuț, iată de ce pot să declar cu certitudine că la noi justiție este și va fi. Ce-i drept, legea-i făcută oleacă șchioapă și poți s-o tragi asemenea bățului - de capătul care dorești. Iar dacă ești perseverent, te strădui și câștigi. Și apoi, dacă mi-a mers vestea că sunt principial și merg până la capăt, judecătorul de la instanța de fond se autodisciplinează și caută să fie corect cu mine. Pierde lumea în judecată nu numai de aceea că judecătorul ar fi corupt, dar mai degrabă că nu are un avocat bun. Dar la noi avocații sunt scumpi, nu fiecare poate să-și permită un avocat bun, care la Chișinău poate să ia până la 4000 de euro pentru o ședință. De aceea este bine să cunoști legile și să te poți apăra. Vasile Cocarcea, angajat la Muzeul de Istorie și Etnografie din Orhei: Am primit cu scepticism raportul premierului Pavel Filip din simplul motiv că din el nu se vede că reformele în justiție decurg eficient, în folosul cetățeanului. Dacă îl citești, acest raport, printre rânduri, devine evidentă situația că justiția este una selectivă, supusă oligarhilor de la guvernare. Dovezi sunt câte dorești, inclusiv ceea ce se întâmplă cu examinarea dosarelor legate de furtul miliardului. Iar când asemenea dosare nu sunt examinate, când justiția este folosită ca bâtă contra adversarilor politici, de ce reforme în justiție și luptă cu corupția mai poate fi vorba? Ion Savin, pensionar MAI, Orhei: Noi ne ținem de reforme încă din 1991, adică de la declararea independenței, timp în care am reușit să facem multe, dar uite un stat bazat pe drept, adică ceea ce ne-am pus în gând din start, nu ne-a reușit. Situația amintește de intenția SUA de a face la mijlocul sec. XIX un stat al populației de culoare în Africa, numit Liberia, unde africanii să trăiască într-o societate liberă. În consecință afroamericanii aduși din SUA au transformat în sclavi populația locală. Adică reformele pornesc de sus și sunt făcute tot pentru cei de sus, care organic nu doresc schimbări. Cernomârdin, ex-premierul rus, s-a exprimat destul de plastic: am voit să fie mai bine, dar s-a primit ca de obicei. În consecință avem justiție selectivă, încălcarea normelor de drept la tot pasul și folosirea legii ca ciomag contra celor nemulțumiți.