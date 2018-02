GRAV ACCIDENT în raionul Telenești. Două persoane au murit pe loc

11:45

Principalele puncte din declarația procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi: câteva precizări referitoare la informațiile care au apărut cu privire la modul de instrumentare a unor dosare aflate pe rolul DNA am solicitat colegilor de la serviciul teritorial Ploiești un raport scris cu privire la ceea ce a apărut în spațiul public cu privire la stadiul dosarelor în care au fost sau sunt implicate persoanele care au făcut declarații în spațiul public și cu privire la aspectele care au fost sesizate ca presupus a fi nelegale în urma informațiilor pe care în cursul zilei de astăzi le-am primit, vă voi face câteva precizări și voi răspunde la întrebările dvs. nu înainte de a preciza că un raport scris a fost transmis și procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a fi informat cu privire la situația exactă la serv. teritorial Ploiești au fost instrumentate în ultimii ani mai multe cauze în care inculpații Cosma Mircea, Cosma Vlad Alexandru, Cosma Andreea au fost audiați - în unele dintre dosare în calitate de inculpați, în unele dosare în calitate de martori într-un dosar al serv. teritorial Ploiești, inculpatul Cosma Vlad Alexandru, la data trimiterii în judecată deputat în Parlamentul României, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, alături de Cosma Mircea, la momentul trimiterii în judecată președinte al CJ Prahova, care a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și abuz în serviciu această cauză a fost înregistrată pe rolul ÎCCJ prin sentința penală 978 din 1 nov 2016, cei doi inculpați au fost condamnați - Cosma Mircea la o pedeapsă de 8 ani închisoare, Cosma Vlad Alexandru la 5 ani închisoare în prezent această cauză se află în faza procesuală a apelului la ÎCCJ cu termen săptămâna viitoare, 19 februarie în această cauză în care membrii fam. Cosma au fost trimiși în judecată, cererile și excepțiile invocate în procedura de cameră preliminară, inclusiv cererile cu privire la legalitatea administrării probelor in cursul urmării penale au fost respinse cererile inculpaților Cosma au fost respinse - cererile prin care au spus că procurorii nu au procedat legal au fost respinse s-a constatat definitiv în cameră preliminară că probele administrate în dosarele în care inculpații Cosma Vlad Alexandru și Cosma Mircea au fost trimiși în judecată au fost administrate legal de procurorii serv. teritorial Ploiești acești inculpați care fac acuzații nereale au invocat în fața instanței cereri și excepții care au fost respinse inculpatul Cosma Vlad Alexandru a avut calitate de martor în 12 dosare ale DNA acesta a fost trimis în judecată în dosare ale DNA acesta este motivul pentru care se prezenta la serv. teritorial de foarte multe ori prezența sa a fost solicitată de procurori, în special când a fost audiat în calitate de inculpat, dar de foarte multe ori din proprie inițiativă acest inculpat s-a prezentat la serv. teritorial și din proprie inițiativă a formulat denunțuri cu privire la fapte de corupție sau cu privire la alte persoane care ar fi comis fapte de coruptie a avut calitate de martor în 12 dosare după pronunțarea acestei sentințe de condamnare care nu este definitivă, membrii acestei familii, acești inculpați condamnați în primă instanță, au început diverse demersuri pentru a obține din partea procurorilor o pedeapsă mai mică, pentru a obține un act care să-i ajute să obțină o pedeapsă mai mică astfel, la începutul lunii ianuarie, și mai exact vineri, 9 februarie, persoane din anturajul acestor inculpați condamnați s-au prezentat din proprie inițiativă la sediul unității noastre, respectiv la serv. teritorial Ploiești încercând să intimideze procurorii sub forma unor avertismente de difuzare în mass media a unor înregistrări trunchiate, colaje, de natură să compromită procurorii și polițiștii care au lucrat în această anchetă procurorii nu au cedat duminică seara au apărut imagini și au apărut exact acele situații care au fost descrise încă de vineri inculpații au trecut la aplicarea planului și au devoalat propriile lor fapte de șantaj este unul din motivele pentru care inculpatului Cosma Vlad Alexandru în cursul zilei de luni i-a fost ridicată protecția procurorii din DNA nu falsifică probe modul în care lucrează procurorii într-un dosar penal e supus controlului judecătoresc este în curs o verificare a Inspecției judiciare am fost întrebată ce am făcut - am făcut ce prevede legea am declarat la preluarea mandatului toleranță zero la corupție, la neprofesionalism în DNA nu e prima dată când sunt incidente cu privire la activitatea profesională din DNA a fost prima dată în mandatul meu când un procuror șef a fost investigat, arestat preventiv, trimis în judecată și condamnat când procurorii nu au respectat atribuțiile profesionale, am sesizat Inspecția Judiciară, am cerut revocarea unor procurori care nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu la primul semn că un procuror nu a respectat legea, nu a reacționat conform cu atribuțiile, am reacționat avem mecanisme interne de autocurățare în ultimii 4 ani, DNA a obținut cele mai bune rezultate de la înființarea acestei instuții - peste 70 de demnitari au fost trimiși în judecată - 2 prim miniștri, 11 miniștri și foști miniștri, restul senatori și deputați trimiși în judecată DNA a dovedit că respectă legea, DNA a dovedit că legea este egală pentru toți am investigat persoanele indiferent de funcția pe care au avut-o, indiferent de poziția socială pe care au avut-o acest lucru l-au făcut procurori profesioniști și curajoși din DNA este o coincidență că în ultima perioadă s-au pronunțat soluții de condamnare pentru inculpați care au deținut funcții importante pentru inculpați care fac parte dintr-un partid politic, pentru inculpați care dețin sau au deținut averi impresionante în dosarele investigate de DNA? Mă întreb tot timpul împreună cu colegii am respectat legea în ceea ce am făcut nu se falsifică probe în DNA cine încalcă legea în DNA imediat se iau măsurile legale nu cred că acest atac este întâmplător asistăm în ultima perioadă la un festival disperat al inculpaților, un festival în care inculpați condamnați, în care inculpați trimiși în judecată spun neadevăruri, spun părți de adevăr aici nu este vorba despre Kovesi sau despre procurorul șef al DNA și vă reamintesc ceea ce am zis la primul raport de activitate al DNA: DNA nu este un om, DNA este o instituție și cred în acest lucru și l-am repetat de fiecare dată când am avut ocazia acest atac nu este despre Kovesi, acest atac este despre procurorii care și-au făcut treaba în ultimii ani și acest atac vizează îngenuncherea statului român, vizează umilirea societății și umilirea cetățenilor români pentru ce suntem atacați? pentru că ne-am făcut treaba? Pentru că am dovedit fapte de corupție? Pentru acest lucru suntem atacați justiția este sub un asalt și nu de ieri, nu de alaltăieri, justiția este sub un asalt de peste un an de zile și dacă ne uităm cine atacă, vedem inculpați condamnați, inculpați trimiși în judecată - aceștia sunt cei care ne atacă, nu cetățenii cinstiți oameni care au bani, oameni care au resurse, oameni care au posibilități care doresc să decredibilizeze actul de justiție, să decredibilizeze ceea ce s-a făcut în mod corect în ultimii ani, să ducă în derizoriu faptele de corupție pentru că în ziua de azi, dacă ești condamnat pentru o faptă de corupție, pare că nu este atât de grav în opinia unora, în opinia unor inculpați desigur, și aici nu vorbim despre funcția pe care eu o am sau despre mine, ci vorbim despre un mesaj care este transmis întregii societăți și în special justiției. inculpatul Vlad Cosma a făcut mai multe denunțuri la DNA a venit din proprie inițiativă și a făcut denunțuri el nu a fost căutat de procurorii anticorupție, ci s-a prezentat singur pentru a face aceste denunțuri cu privire la fapte de corupție sau cu privire la persoane suspectate că ar fi comis fapte de corupție nu pot să vă confirm nici în câte dosare acesta a primit o identitate protejată la unele întrebări nu pot să răspund pentru că sunt chestiuni ce țin de anchetă și, potrivit legii, nu avem voie să comentăm public anchetele, nu putem să judecăm dosarele în public și să venim cu probele pe masă și să le arătăm într-un dosar, cel care a fost discutat în ultimele zile, Vlad Cosma a avut calitate de martor cu identitate protejată potrivit legii, potrivit Codului de procedură penală, atunci când un martor este amenințat, atunci când există un risc asupra vieții sale, atunci când există elemente că va suferi anumite repercusiuni fizice sau de altă natură din cauza unor declarații pe care le dă, legea prevede posibilitatea ca acesta să fie audiat, iar identitatea sa reală să fie protejată este o procedură care nu se folosește doar în România, se folosește peste tot în lume nu este o chestiune inedită nu am niciun motiv să-mi dau demisia, am respectat legea în tot ceea ce am făcut eu n-am ieșit să răspund inculpaților nu suntem o instituție perfectă, ne dorim să fim o instituție perfectă, dar când sunt astfel de acuzații că nu respectăm legea și că falsificăm probele, nu putem sta în pasivitate și eu asta le spun cetățenilor - nu falsificăm probe și respectăm legea în ceea ce facem atunci când un procuror a administrat o probă și n-a fost respectată legea, judecătorii anulează acea probă - sunt lucruri care se verifică tot ceea ce facem noi în DNA este verificat tot timpul avem un dublu control - avem controlul judecătoresc, pe dosare, pe măsuri, pe modul în care administrăm probe, și avem controlul din partea Inspecției Judiciare - suntem controlați tot timpul eu am asta am ieșit astăzi să explic și precizez: dacă cineva a înțeles că eu am ieșit să le răspund inculpaților se înșală eu nu răspund inculpaților, nu am ce să le răspund răspunsul nostru au fost dosarele și răspunsul nostru sunt hotărârile de condamnare când rămân definitive dar la anumite neadevăruri spuse în spațiul public am răspuns în mod repetat. ne vom continua anchetele, vom lucra profesionist, ne vom susține cazurile în fața judecătorilor atunci când le vor judeca, nu cred că vreun moment am dat senzația că ne-am intimidat la niciun fel de hărțuire, la niciun fel de presiune care a fost asupra noastră, o să vedem dacă după aceste discuții care sunt în spațiul public privind modificarea legilor cadrul legal rămâne același câtă vreme legislația rămâne aceeași, câtă vreme DNA va rămâne cu aceeași organizare, cu siguranță procurorii își vor face treaba procurorii își fac treaba în fiecare zi. există o dispoziție în Codul de procedură penală care prevede că toate aceste audieri trebuiesc înregistrate sunt unii procurori care din momentul în care inculpatul a intrat pe ușă au pornit camera, sunt unii procurori care înregistrează din momentul în care începe declarația efectivă să nu uităm că, de obicei, persoanele, inculpații care sunt audiați, persoanele care sunt audiate în calitate de suspecți sau inculpați de fiecare dată vin cu avocații regula este că aceste declarații se înregistrează, este o prevedere în Codul de procedură penală pe care trebuie s-o respecte toți procurorii o să vedem în acest caz dacă s-a respectat sau nu nerespectarea unei prevederi legale atrage diverse sancțiuni dacă vorbim de administrarea unei probe, ea poate fi lovită de nulitate Laura Codruța Kovesi a făcut toate aceste declarații în contextul în care în spațiul public au apărut mai multe acuzații la adresa DNA. De asemenea, procurorul general, Augustin Lazăr, a dezavuat printr-un mesaj transmis miercuri că "campania desfăşurată împotriva instituţiilor justiţiei în mod deosebit a Ministerului Public, de persoane aflate în proceduri judiciare în curs, unele condamnate definitiv". "Procurorul general îşi manifestă încrederea în capacitatea sistemului judiciar din România de a-şi îndeplini misiunea de înfăptuire a justiţiei la nivelul standardelor europene. De asemenea, îşi manifestă încrederea în capacitatea de autoreglare a sistemului judiciar prin identificarea şi rezolvarea conform procedurilor legale a tuturor incidentelor procesuale şi a cazurilor particulare de abateri disciplinare. Aşa cum de altfel reţin şi rapoartele MCV, problema României nu este funcţionarea defectuoasă a sistemului judiciar, ci tentativa de stopare a luptei împotriva corupției", se arată în mesajul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Laura Codruţa Kovesi a fost acuzată de fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga de imixtiuni în dosarele penale pe care le avea în lucru. În replică, şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie spune că nu a existat nicio discuţie cu vreun procuror din DNA sau cu Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la un ministru care putea să ajungă premier.