Noi alegeri la Pîrlița

Nicolae Gaiduc, ungheneanul calificat la Jocurile Olimpice din PyeongChang, Coreea de Sud, va ieși la start pe 16 februarie. În această zi, el va evolua la proba schi fond și va încerca să arate tot ce poate și a acumulat în zece ani de muncă și antrenamente.Chiar în ajunul deplasării sale spre PyeongChang, am discutat cu el depsre sportul preferat, cum a ajuns să-l practice, ce gânduri are pentru viitor.”Toate succesele mele i le datorez fratelui meu, Sergiu, care de mic m-a luat sub aripa lui și m-a antrenat. Tot el a fost cel care m-a ghidat spre biatlon. Mi-a fost și antrenor, iar acum, în mare parte, e sponsorul meu”, a precizat dânsul din start.Cu vreo 10-11 ani în urmă, nici măcar nu știa mare lucru despre ceea ce înseamnă sport. Juca fotbal, ca oricare alt băiat de vârsta lui. Mai târziu, fratele său, multiplu campion național la atletism, maratonist, premiant la numeroase competiții internaționale, l-a făcut să îndrăgească și el sportul.”Fiind îndrumat de Sergiu, am început să mă antrenez. Mi-a plăcut și am continuat, am participat la competiții pentru școală, pe atunci învățam la Liceul ”Gheorghe Asachi” din Ungheni. Apoi, au urmat competiții de rang național la atletism, unde am obținut rezultate bune”, își amintește Nicolae.Și totuși, într-o bună zi, a renunțat la atletism și s-a orientat spre... schi. Era în anul 2010, iar el, împreună cu fratele său, priveau compeițiile de la Jocurile Olimpice de iarnă din Vancouver. Atunci a și îndrăgit biatlonul.”Acest sport abia prindea rădăcini în Moldova. Fratele meu cunoște câțiva antrenori de schi și am mers la ei. Iată așa, încet-încet, am pășit în lumea acestui sport”, a povestit Nicolae Gaiduc. În 2012, participa deja la Campionatul European de juniori din Slovacia. ”La primul concurs am câștigat, m-a motivat și deja știam ce vreau”.Peste șase ani, iată, este deja calificat la Jocurile Olimpice. Pregătirile pentru această importantă competiție mondială au început din vară.Și, ca de obicei, în bună parte, din cont propriu. ”Prețurile sunt mari. Federația de profil nu are posibilitate să ofere finanțare sută la sută. Cazarea costă de la 30 de euro zilnic, echipamentul e foarte costisitor. O pereche de schiuri costă aproximativ 400 de euro, dar cu o pereche de schiuri nu faci nimic. Și antrenamentele sunt cu plată, pârtia, uneori, e cu plată”, spune sportivul.Nicolae Gaiduc speră la schimbări în sportul moldovenesc. Numai așa ar putea continua.”Mă gândesc că am 21 de ani. Deja sunt obligat să-mi câștig pâinea. Mâine-poimâne, voi crea și o familie, iar eu, practic, nu am mare lucru. Oricât de drag mi-ar fi sportul, trebuie să trăiesc din ceva”, a făcut o remarcă.