29 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan

MAE din România informează cetăţenii care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Bulgaria că, potrivit datelor transmise de Institutul de Meteorologie şi Hidrologie bulgar, duminică şi luni, 22 de regiuni din această ţară vor fi afectate de precipitaţii sub formă de ninsoare şi ploaie şi vânt.„În acest sens, a fost emis cod galben de pentru căderi de precipitaţii sub formă de ninsoare şi vânt puternic, în regiunile: Montana, Vraţa, Loveci, Veliko Târnovo, Gabrovo, Ruse, Târgovişte, Razgrad, Silistra, Şumen, Varna, Dobrici, Pazardjik, Plovdiv, Haskovo, Kârdjali şi Smolian. În aceste regiuni vor cădea cantităţi de precipitaţii sub formă de ninsoare. Valorile atinse vor fi de 15-30 l/m2 , fapt care va duce la formarea stratului de zăpadă. Vântul va atinge o viteză medie de 10-15 m/sec., cu rafale de până la 20 m/sec.