Premieră în boxul din Romănia! Militarul veteran Ionuț Butoi intră în ring alături de fostul campion național Nicolae Stan

13:15

Dar daca ai notiuni de astrologie, stii ca nu totul poate fi descris intr-un simplu semn zodiacal. Fiecare om are o multitudine de semne astrale active in harta astrologica ce ii definesc anumite zone ale vietii. Una din aceste zone este aceea a animalului spiritului tau bazat pe semnul zodiacal. In cultiva amerindienilor, nativilor americani strabuni, animalele asociate spiritului fiecarui om depind de anumite perioade de date de nastere si ele reflecta caracterul unei persoane. Un animal de spirit explica clar energia spirituala a omului si dorinta sa interioara profunda. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Animalul asociat spiritului Berbecului este: Soim In astrologie, oamenii pot fi tentati sa creada ca semnul Berbecului are drept animal de spirit tot Berbecul dar nu este asa, desi ar parea previzibil. Pentru Berbec, un semn al carui combustibil este pasiunea, independenta si loialitatea, animalul de spirit este soimul. Soimul este un lider inascut, de multe ori functionand ca mesagerul, reprezentantul principal al grupului sau al familiei sale. Soimii lucreaza extraordinar de bine in grupuri dar lucreaza si mai bine independent, pentru ca sunt spontani si uneori impulsivi. Soimii par aroganti sau egotici, dar doar pentru ca emana asa de multa incredere in tot ce fac pe toate aspectele vietii. Acesti oameni nu se tem vreodata sa ia initiativa. Si, in ciuda ambalajului dur, in interiorul lor sunt plini de compasiune. Ei isi pretuiesc relatiile mai presus de orice. Pasionati din cale afara, soimii sunt foarte adaptabili si deschisi la idei noi, scrie sfatulparintilor.ro. TAUR (21 aprilie – 21 mai) Animalul asociat spiritului Taur este: Castor Zodia Taurului este de regula conectata la animalul taur, cunoscut pentru personalitatea sa incapatanata si rigida. Dar animalul de spirit al zodiei Taurului, conform stravechilor amerindieni, este castorul. Castorul, desi un animal mic dar foarte cutezator, se adapteaza rapid si depaseste orice obstacol ce ii sta in cale. Castorii au o rezerva nelimitata de timp si rabdare, ceea ce ii face unul din cei mai valorosi lucratori. Sunt foarte strategici, isteti, plini de resurse si spirituali. Dar castorii trebuie sa fie atenti sa nu indeparteze oamenii cu atitudinea lor “ori ca mine, ori deloc”. Ei trebuie sa invete cum sa fie umili si sa nu cedeze tendintei lor de a fi din cale afara de posesivi, de a pune presiune si de a fi chiar lasi. In adancul lor, castorii sunt plini de compasiune, loiali, cu multe resurse, prieteni si iubiti generosi atunci cand nu se tem sa se lase sa straluceasca. GEMENI (22 mai – 21 iunie) Animalul asociat spiritului Gemeni este: Caprioara Gemenii sunt cunoscuti ca fiind semnul dublu al zodiacului, un semn care reuneste o multitudine de personalitati, provocari si distractier. Asadar, nu este surprinzator faptul ca animalul asociat spiritului lor este caprioara. Caprioarele sunt incredibil de energice, spirituale si foarte inteligente. O caprioara nu se teme sa se faca de ras cat timp primeste o cascada de rasete de la privitorii ei. Gemenii sunt vorbitori extraordinari, savurand iesiri la cina sau cu prietenii oriunde. Acest animal spiritual te atentioneaza sa nu devii vanitos. Bazeaza-te pe carisma ta nemaipomenita si pe personalitatea ta ca sa atragi oamenii. Caprioara poate fi foarte protectoare si inspirationala fata de perechea ei perfecta, desi pretentioasa in iubire. Acest semn are tendinta de a fi nerabdator, schimbator ca dispozitie si chiar lenes atunci cand sunt plictisiti sau se profita de ei. Ei traiesc usor din necunoscut, nu se cramponeaza de rutina si stabilitate. RAC (22 iunie – 23 iulie) Animalul asociat spiritului Rac este: Ciocanitoarea Crezi sau nu, dar Racul, un semn de apa, este conectat foarte bine animalul sau de spirit, conform amerindienilor, ciocanitoarea. De ce? Ciocanitoarea este incredibil de protectoare si hranitoare cu cei dragi, exact ca Racul, fie el femeie sau barbat. Racii sunt parinti si ingrijtori excelenti pentru ca au un simt al starii de acasa adanc in ei inca de la nastere. Ciocanitoarele sunt creaturi care au grija foarte mare de altii. Sunt empatice, grijulii, ascultatori excelenti si sustinatori in rolul pe care il au in familie. Ciocanitoarele, ca si Racii, au multe resurser. Acesti oameni sunt considerati “frugali” in cercul lor, dar asta pentru ca sunt extraordinari in a transforma nimic in ceva. In varianta ei cea mai rea, ciocanitoarea devine furioasa, geloasa si posesiva. Dar asta este foarte rar pentru acest animal care tinde sa fie numai inima si mult mai putin rationala. LEU (24 iulie – 23 august) Animalul asociat spiritului Leu este: Somon Exact ca si somonul, Leii sunt cunoscuti ca inoata impotriva curentului. De multe ori isi creaza propria cale si ii face pe ceilalti sa indrazneasca sa il urmeze. Acest animal asociat spiritului celor din Leu este conectat adanc cu animalul leu pentru ca ambii sunt leaderi incredibili. Folosindu-si energia fermecatoare si contagioasa, somonul de regula atrage oamenii spre el ca spre o lumina. Sunt placuti de oameni, calzi si entuziasti. Somonul are tendinta sa para arogant si egoist dar doar cei foarte apropiati de el stiu ca sunt incredibili de nesiguri pe sine. Acest animal poate sa investeasca mult emotional in relatiile sale. De multe ori ajung sa se simta foarte raniti daca sentimentele nu le sunt impartasite asa cum au nevoie. Somonul este loial, stabil si generos, dar cand este ranit devine egotic si razbunator. Ei au o lectie de invatat in jurul mandriei, au multe de aflat despre ei insisi pe tema aceasta. FECIOARA (24 august – 23 septembrie) Animalul asociat spiritului Fecioara este: Urs Fecioara este unul din cele mai particulare semne ale zodiacului. Sunt buni observatori, independenti, destul de mult perfectionisti, exact ca si ursul. Ursul, ca animal de spirit pentru oamenii din zodia Fecioarei, explica multe despre aspectele adanci ale personalitatii lor. Esti metodic in multe aspecte, foarte muncitor si incredibil de inteligent. Ursii nu sunt cunoscuti ca creaturi afectuoase care sa se gudure, dar au o inima uriasa si deseori atat de generoasa incat vor da tot ce au pentru cei pe care ii iubesc. Ei sunt si foarte modesti, rusinosi si pot trai in formula minimala la nevoie. Ursul este de asemenea cunoscut ca fiind nerabdator si manios daca limitele ii sunt atinse si fortate. Iar cand este asa, stai departe din calea furiei lui! Acest semn trebuie sa fie atent sa nu fie prea sceptic, independent si lenes. Asa este el in varianta sa cea mai rea, cand este ranit sau dezamagit. Dar in aspectul sau cel mai bun, ursul este foarte generos si iubitor. BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie) Animalul asociat spiritului Balanta este: Corb Balanta, semnul echitatii, este tot despre egalitate si echilibru in viata si iubire. Este la fel ca si corbul, cunoscut ca o creatura iubitoare de pace. Corbul este incredibil de inteligent si fermecator, cunoscut pentru echilibrul sau intre frumusetea interioara si exterioara. Corbul este un perfect mediator in orice grup, fiind diplomat, un bun ascultator si un foarte bun sfatuitor. Corbul are energie nesfarsita si are o mare usurinta de a fi in relatii. In interiorul sau, este romantic, rabdator si grijuliu. Iar cand nu este in aspectul sau cel mai bun, corbul poate fi necioplit, razbunator, punand presiune pe altii. Dar per ansamblu, corbul este protector cu cei pe care ii iubeste si adora sa isi dea timpul si inima celor dragi. Ei sunt ingrijitori excelenti, profesori si medici. SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie) Animalul asociat spiritului Scorpion este: Sarpe Exact ca si animalul scorpion, sarpele este misterios, secretos si pare a fi mai “intunecat” decat multe alte semne. Serpii sunt foarte intuitivi si de regula cu o natura spirituala, atrasi de paranormal si de necunoscut. Multi din cei nascuti sub acest semn sunt atat de atrasi de lumea spirituala incat isi pot dedica viata studiului sau devin lideri in acest domeniu. Ceea ce multi nu reusesc sa vada la un sarpe este cat de incredibil de pasional este, in special in aspecte ce tin de inima si iubire, dar chiar si cariera. Ei sunt chiar si amuzanti si de maer ajutor daca ai destula incredere sa fie in preajma ta 100%. In cea mai rea varianta a sa, sarpele poate fi violent, neascultator si cu multe schimbari de toane care pot scoate pe oricine din minti. Dar in forma lor cea mai buna, sunt fiinte iubitoare si loiale celor din jurul lor. SAGETATOR (23 noiembrie – 21 decembrie) Animalul asociat spiritului Sagetator este: Bufnita Animalul asociat spiritului celor nascuti in zodia Sagetatorului este bufnita. Ca si bufnita, Sagetatorul este determinat, energic, pasionat si greu de daramat si destabilizat. Ei stiu sa curga o data cu vantul, ca o figura de stil. Acest semn poate fi impulsiv, condus de emotii si cu un foc adanc in interiorul sau. Dar sunt incredibili de sociabili si pozitivi si valorizeaza prieteniile lor mai presus de orice. In cea mai rea versiune a lor, bufnitele sunt nesincere, nesabuite si egoiste. Jinduiesc dupa un mediu in care sa se aiba grija de ele, sa fie protejate si iubite. Sunt incredibil de sensibile, in ciuda faptului ca ne-au pacalit pe toti ca sunt independente. Acesti oameni stralucesc in majoritatea domeniilor de munca si exceleaza ca artisti, profesori sau orice ocupatie care le permite sa isi foloseasca mainile. CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie) Animalul asociat spiritului Capricorn este: Gasca Capricornul este foarte cunoscut drept singuraticul zodiacului. Ca si Capricornul, si gasca este solitara dar o face intr-o asemenea maniera incat nu ai cum sa nu fii ok cu ea. Sunt, deasemenea, foarte ambitioase, muncitoare si determinate. Dar acest semn nu este condus de cei din jurul sau – gasca isi seteaza propriile sale idealuri apoi incearca sa se ridice deasupra limitarilor ca sa le implineasca. Ele pot fi cu adevarat cel mai aprig dusman al lor. Gasca nu are nicio problema sa fie cu un grup de oameni sau de una singura pe micul ei teritoriu dominat de ea. Ea poate trece de la o lume la alta cu usurinta. Este pasionata, amuzanta si generoasa cu timpul si talentul ei. Dar gasca trebuie sa fie atenta pentru ca, in varianta ei cea mai rea, are tendinta de a crea comportamente obsesive sau chiar dependente daunatoare. VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie) Animalul asociat spiritului Varsator este: Vidra Exact ca si un Varsator, vidra este jucausa, creativa si inteligenta. Acest animal este capricios. Danseaza dupa propria sa melodie si toba si nu ii pasa ce crede altcineva despre asta. Dar acest lucru nu o face de neabordat sau nepopulara. Pretutindeni, acest semn este cunoscut ca avand foarte multi prieteni din toate taramurile si domeniile. Vidrele se pot muta de la un grup de oameni la altul fara efort. Au o imaginatie incredibila si calitati de a ingriji pe altii cu dragoste. Acestea fiind spuse, vidrele sunt pretentioase cand vine vorba de iubire, dar cand gasesc partenerul potrivit, se comit pentru totdeauna. Nici nu se mai uita inapoi, sunt devotate pe viata. In varianta lor cea mai rea, vidrele pot deveni pustnice, izolandu-se de prieteni si familie. Pot avea chiar si o etapa rebela in anii adolescentei tarzii sau a tineretii timpurii. Dar in mediul potrivit, ele sunt un prieten si companion perfect. PESTI (20 februarie – 20 martie) Animalul asociat spiritului Pesti este: Lup Pestii sunt cunoscuti ca fiind visatorii zodiacului. Sunt gratiosi, generosi si au un ocean de trairi interioare. Exact acelasi lucru este valabil si pentru lup care este animalul asociat spiritului celor nascuti in zodia Pesti. Lupul este cunoscut ca fiind foarte pasional si teribil de emotional. Un lup este si foarte independent si poate petrece mult timp din viata sa singur si destul de fericit. Dar el face parte dintr-o rasa ce are mereu un clan deci vor dori la un moment dar sa faca parte dintr-un grup, o familie sau o comunitate. In forma sa cea mai rea, un lup poate deveni obsedat de prieteni sau membri de familie, lipsiti de spirit practic si chiar razbunatori. Dar in mediul potrivit, el este incredibil de delicat, afectuos si protector cu ai lui. Supremul lor scop este nu doar sa gaseasca iubirea adevarata dar sa o pretuiasca pentru tot restul vietii. Divortul nu este niciodata o optiune pentru acest semn si vor incerca pana cand nu mai au nimic ramas sau de pierdut ca sa isi faca relatia afectiva sa functioneze.