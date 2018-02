Sfânta Coroană maghiară, falsul fundament al iredentismului Ungariei

23:30

Anii 1812 şi 1940 sunt anii cei mai tragici pentru destinul părţii orientale a Moldovei, denumită ulterior sub ocupaţia ţaristă Basarabia, iar sub ocupaţia sovietică RSS Moldovenească, formată la 2 august 1940, în cadrul URSS din teritoriile răpite României, sub ameninţarea agresiunii militare. Fostele judeţe româneşti Hotin, Cetatea Albă şi...