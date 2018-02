Vlad Plahotniuc vrea transparență totală în ceea ce privește dobânda și costurile reale ale creditelor

19:00

Ambasadorul SUA în R. Moldova, James Pettit, a criticat reformele modeste făcute în R. Moldova și a concluzionat că voința politică încă lipsește la Chișinău pentru modernizarea țării și pentru eliminarea corupției care se află la cel mai ridicat nivel din Europa. „Am văzut rezultate, am văzut progres, dar cred că este prea devreme să spunem că am reușit să ajungem la scopul pe care toți și-l doresc. Este foarte important ca Guvernul să încerce să ajungă și să îndeplinească toate cerințele Acordului de Asociere semnat cu Uniunea Europeană. Este o provocare mare, iar în primul e nevoie de voință politică.Când aceasta lipsește, este deosebit de greu să fie îndeplinite toate cerințele pentru că sunt foarte multe. Anul trecut, noi, partenerii de dezvoltare, am fost un pic dezamăgiți de lipsa progresului. În primul an al actualului Guvern, 2016, au fost elaborate și adoptate multe acte legislative etc.