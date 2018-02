Usatîi părăsește Primăria Bălți! Cum și-a motivat demisia

08:31

La granița României cu Moldova, acolo unde râul Prut se varsă în Dunăre, curenţii sunt atât de puternici, încât se vede cu ochiul liber cum apa “mănâncă” malul românesc. Un studiu efectuat de o firmă din Iaşi la comanda Apelor Române a relevat faptul că eroziunea foarte activă duce la pierderea teritoriului cu 1-2 metri […] The post România a pierdut aproape un hectar de pământ la granița cu Republica Moldova appeared first on Moldova.org.