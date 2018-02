„Mi-aș dori ca și în Primărie să fie același sistem de disciplină pe care îl aveți voi”. Silvia Radu i-a premiat pe salvatorii și pompierii DSE

18:00

Vizita lui Iurie Leancă la Bruxelles a fost fără succes, iar europeni l-au trimis acasă. Declarațiile aparțin fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și au fost făcute în cadrul emisiunii IMPORTANT.„Eu am auzit ce i-a spus lui Leancă la Bruxelles. Ei l-au trimis acasă. Eu vreau să zic că europenii nu știu a trimite cum rușii, prin trei litere, care una la mijloc e „U”, dar se numește „sud” în rusește. L-o trimis acasă și i-o spus, măi băieți, căutați-vă de treabă și faceți regulă”, declară liderul PCRM, citat de unimedia.Vladimir Voronin spune că speră că votul mixt va fi anulat. „Nu tot se vinde și nu tot se cumpără, chiar și în acea Uniune Europeană și în același Strasbourg, măcar că am suspiciuni, că eu am fost 8 ani de zile membru al delegației a Parlamentului la Strasbourg.