Se caută cine va reprezenta Moldova la Miss World 2018! Iată cum poți intra în concurs

10:45

Ești un tânăr activ, responsabil, dornic de a-ți face prieteni noi și de a afla soluții creative la diverse probleme? Dacă da, devino voluntar la Competiția Națională Odyssey of the Mind Moldova, eveniment, unde ai șansă să câștigi o experiență frumoasă. Articolul Devino voluntar la Competiția Națională Odyssey of the Mind. Iată cum poți participa la organizarea concursului apare prima dată în #diez.