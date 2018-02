ATENȚIE ȘOFERI. Noi indicatoare rutiere instalate pe traseele ce duc spre punctele de trecere Briceni și Larga! (VIDEO)

11:15

Viceprimarul interimar de Chișinău, Silvia Radu, a declarat intoleranță zero față de abuzurile grave din spitalele municipale. ”În ultimele zile, am primit numeroase plângeri de la doctori și asistente medicale în care mi se semnalează abuzuri grave ale administrației spitalelor municipale. Mulți dintre voi îmi scrieți sub protecția anonimatului și […]