Igor Dodon întreprinde o vizită de lucru în Emiratele Arabe Unite

1912: Abdicarea împăratului chinez Pu Yi; sfârșitul dinastiei Qing 1541: Întemeierea orașului Santiago de Chile. 1709: Marinarul scoțian Alexander Selkirk („modelul” lui Robinson Crusoe), este salvat după patru ani trăiți în singurătate pe insula Juan Fernandez. 1736: Căsătoria dintre Maria Terezia a Austriei și Francisc Stephan. 1856: Vasile Boerescu a adresat un memoriu ministrului de externe al Franței, Alexandre Walewski, în care pleda pentru constituirea unui stat național românesc independent sub garanția celor șapte mari puteri. 1864: Parlamentul votează proiectul de lege pentru organizarea puterii armate în România. 1892: Pentru prima oară în istoria tehnicii, o invenție - aparatul de cronofotografie al francezului Leon Bouly – este denumită cinematograf. 1912: Abdicarea împăratului chinez Pu Yi; sfârșitul dinastiei Qing. 1912: China adoptă calendarul gregorian. 1919: Consiliul militar interaliat de la Paris a aprobat ca armata română să înainteze pe aliniamentul Satu Mare – Carei – Oradea – Salonta – Arad 1922: Și-a început pontificatul Papa Pius al XI-lea (n. 1857 - 1939). 1924: La New York are loc premiera lucrării simfonice Rapsodia albastră de George Gershwin. 1938: Trupe germane intră în Austria, pentru ca în 12 martie trupele germane să ocupe Austria și anexarea să fie declarată ziua următoare. 1961: A fost lansată prima stație interplanetară automată în direcția Planetei Venus: Venus – 1 1994: Se deschid Jocurile Olimpice de Iarnă la Lillehammer, Norvegia. 1996: Yasser Arafat a depus jurământul în calitate de prim președinte ales (20 ianuarie 1996) al Autorității Naționale Palestiniene. 1999: Președintele Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton, a fost găsit nevinovat în procesul cu privire la afacerea Monica Lewinsky. 2000: A avut loc, la București, reuniunea statelor membre ale Pactului de Stabilitate din Europa de Sud-Est, la nivelul șefilor de state și de guverne, la finele căreia a fost semnată Carta relațiilor de bună vecinătate, stabilitate, securitate și cooperare în Europa de Sud-Est. 2002: La tribunalul de la Haga, începe procesul fostului președinte al Iugoslaviei Slobodan Milošević. Acesta va muri în 2006 înainte de terminarea procesului. 2010: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Vancouver. 2016: Papa Francisc se întâlnește cu Patriarhul Kiril al Moscovei la Havana, Cuba. Este pentru prima dată când capul Bisericii Romano Catolice și capul Bisericii Ortodoxe Ruse se întâlnesc, potrivit wikipedia.org. Nașteri 1768: Francisc I al Austriei (d. 1835) 1777: Friedrich de la Motte Fouqué, poet german (d. 1843) 1809: Abraham Lincoln, al 16–lea președinte al Americii, cel care a abolit sclavia (d. 1865) 1809: Charles Robert Darwin, naturalist englez (d. 1882) 1828: George Meredith, poet și scriitor englez (d. 1909) 1862: Alexandru Davila, dramaturg român (d. 1929) 1881: Anna Pavlovna Pavlova, balerină rusă (d. 1931) 1884: Max Beckmann, pictor și grafician german (d. 1950) 1885: Julius Streicher, politician german, fondatorul săptămânalului Der Stürmer, principalul organ de propagandă antisemită nazistă din Al treilea Reich (d. 1946) 1894: Otilia Cazimir, scriitoare, poetă (d. 1967) 1901: Jean Georgescu, regizor și actor român (d. 1994) 1905: Theodor Burghele, medic român (d. 1977) 1915: Vasili Nikolaevici Ajaev, scriitor rus (d. 1968) 1918: Julian S. Schwinger, fizician american (d. 1994) 1923: Franco Zeffirelli, regizor italian de film 1937: Victor Emmanuel, Prinț de Neapole 1939: Ray Manzarek, muzician american (The Doors) 1942: Ehud Barak, politician israelian 1948: Octavian-Mircea Purceld, politician român 1950: Steve Hackett, chitarist englez (Genesis) 1954: Sergiu Anghel, coregraf, regizor, scenarist român 1954: Alexandru, Margraf de Meissen, șeful Casei Regale a Saxoniei 1956: Brian Robertson, muzician scoțian (Thin Lizzy și Motörhead) 1959: Dan Puric, actor și regizor de teatru român 1960: Vasile Luțac, cântăreț, cantuator, compozitor, profesor român 1971: Pascual Candel Palazón, scriitor spaniol 1980: Christina Ricci, actriță americancă 1980: Juan Carlos Ferrero, jucător spaniol de tenis de câmp 1993: Jennifer Stone, actriță americană 1995: Raul Stănulescu, violonist român, Voice over, actor de teatru Decese 1517: Caterina de Navara, regină a Navarei (n. 1468) 1554: Lady Jane Grey, regină a Angliei pentru nouă zile (executată) (n. 1537) 1538: Albrecht Altdorfer, pictor german (n. 1480) 1578: Ecaterina de Habsburg, soția regelui Ioan al III-lea al Portugaliei (n. 1507) 1799: Lazzaro Spallanzani, biolog italian (n. 1729) 1690: Charles le Brun, pictor și decorator francez; reprezentant al clasicismului; a creat decorațiile interioare la Versailles (n. 1619) 1763: Pierre de Marivaux, dramaturg francez (n. 1688) 1804: Immanuel Kant, filosof german (n. 1724) 1915: Emile Waldteufel, compozitor francez (n. 1837) 1935: Francisc Hossu–Longin, memorialist (n. 1847) 1966: Elio Vittorini, scriitor italian (n. 1908) 1969: Ferenc Agárdi, scriitor, publicist și istoric al culturii maghiar de origine evreiască, membru fondator al Partidului Comunist Maghiar (n. 1898) 1979: Jean Renoir, regizor francez de film (n. 1894) 1984: Julio Cortázar, prozator, dramaturg și poet argentinian (n. 1914) 1996: Ryōtarō Shiba, scriitor japonez (n. 1923)