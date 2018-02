VIDEO: Poziția OFICIALĂ a “Saratov Airlines”, companie care opera zborul cu avionul AN-148 ce s-a prăbușit lângă Moscova

16:20

Vibe Drops, rebranding al proiectului Dj Take, lansează piesa „Rose on Fire” feat. Chriss Grey & Anna. „Vibe Drops este proiectul meu de suflet la care țin foarte mult, am dorit nespus să-l lansez cu ani în urmă. Îmi pun foarte multă speranță și încredere în acest proiect, mai ales că fiecare piesă va fi o […]