Un bărbat din Criuleni a încercat să aprindă aragazul, dar s-a produs o deflagrație

10:50

Un deţinut de 44 de ani, care își ispășea pedeapsa în Penitenciarului nr. 15 – Cricova, a fost depistat fără suflare. Potrivit Departamentului Instituțiilor Penitenciare, este vorba despre sinucidere. Cazul a avut loc pe 9 februarie, în jurul orei 03:25. În urma examinării efectuate s-a constatat faptul că pe trupul bărbatului nu erau leziuni corporale, […] The post Un deţinut de 44 de ani, depistat fără suflare în Penitenciarul nr. 15 din Cricova appeared first on Moldova.org.