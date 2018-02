În Rusia, după noul cod rutier, există regim preferențial pentru judecători, dacă șofează sub influența alcoolului

11:15

Atmosfera a fost întreținută de muzica celor de la Alex Calancea Band, care au oferit un show excepțional alături de GUZ, Iuliana Beregoi, SunStroke Project, Irina Rimes, precum și studioul muzical-coral „Lia-Ciocîrlia”. În cadrul petrecerii a avut loc prezentarea colecției de modă Viggo semnate de Cătălin Botezatu. În premieră, cei de la VIP magazin au acordat șase premii de excelență artiștilor consacrați din țara noastră, printre care: Eugen Doga, Nicolae Botgros, Vladimir Beșleaga, Gheorghe Urschi, Ștefan Petrache și Zinaida Julea. Primul a fost invitat în scenă Eugen Doga, singurul clasic moldovean în viață. „Nu știu dacă sunt eu cel care trebuie să fie „Omul Anului”, dar mă bucur că mă aflu alături de cei care merită această apreciere”, a spus Eugeniu Doga. Dirigorul Orchestrei de muzică populară „Lăutarii”, Nicolae Botgros nu a fost prezent la eveniment pentru a-și ridica premiul. Aceeași distincție i-a fost oferită și lui Vladimir Beșleagă, cel mai important prozator basarabean al secolului XX, care face parte din generația de aur a literaturii române din Basarabia. „Cartea trece printr-o perioadă grea acum. Neamul nostru merge cam încetișor la carte. Anul trecut am făcut un mare păcat: am editat o carte care a așteptat 35 de ani. Nici nu credeam că voi avea zile să o scot în capăt și să o public. Un roman istoric în patru volume”, a spus Beșleagă. În categoria „Omul secolului” a fost inclusă și interpreta de muzică populară Zinaida Julea. „Eu sunt pentru prima dată la o astfel de ceremonie. Vă doresc sănătate multă și să ne auzim de bine. Eu de voi și voi de mine”, a spus Zinaida Julea. Supranumit „Regele umorului moldovenesc”, Gheorghe Urschi a primit, de asemenea, titlul „Omul secolului”. Actorul a venit însoțit de fiica sa, Liliana. „În acești șapte ani și jumătate, tata primit mai multe premii decât până la ictus. Vă rog să nu ne uitați”, a spus Liliana Urschi. De o distincție s-a învrednicit și interpretul Ștefan Petrache. „Nu m-am așteptat, nu am știut, dar mă bucur. Mă aduce aproape de extaz această nominalizare. Să dea Dumnezeu să mai fac față. Sunt măgulit”, a declarat Ștefan Petrache. Lista completa a câstigătorilor Management Serghei Cebotari Stela Ostroveţchi Veaceslav Eni Feyruz Isayev Julien Ducarroz Traian Nechifor Dan Mitriuc Olga Şchiopu Oleg Braga Corneliu Ungureanu Natalia Sturza Olga Iftodii Business Elena Breazgunova – Construcții Victor Miculeţ Alexandru Machedon Nicolae Tricolici Iurie Dârda – Construcții Tudor Ceaicovschi Igor Roșca Alexander Koss – Industria alimentară Alina Moldovan-Madan – Construcții și imobiliare Alexandr Derbenţev Victor Bostan – Vinificație Iurie Carp – Vinificație Lilia Dulgher – Vinificație Călin Vieru – Restaurante Nadejda Herţa – Restaurante Franco Sanna – Comerț Ala Vengher – Restaurante Sergiu Creţu -Comerț Alexandrin Buraga – Arhitectură și design Marina Moraru – Frumusețe și sănătate Gianluca Mech – Frumusețe și sănătate Doina Şirikçi – Frumusețe și sănătate Ana Platonov – Frumusețe și sănătate Victor Micușa – Frumusețe și sănătate Lorina Bălteanu – Industria modei Ecaterina Sergheevici – Industria modei Diana Voevuţki – Industria modei Societate James D. Pettit – Diplomație Daniel Ioniță – Diplomație Octavian Calmîc – Administrare publică Eleonora Graur – Administrare publică Alexandru Botnari – Administrare publică Svetlana Sainsus – Societate civilă Gheorghe Cavcaliuc- Societate civilă Viorica Zaharia – Societate civilă Nelly Berezovschi – Educație Dinu Țurcanu – Educație și cercetare Mihail Grumeza – Educație și cercetare Luminiţa Suveică – Medicină și sănătate Anatolie Taran – Medicină și sănătate Larisa Crivceanscaia – Medicină și sănătate Mass-media Gheorghe Gonţa – Talk-show politic Sorina Obreja – Prezentatoare TV Corina Frumuzachi – Prezentatoare TV Radu Chivriga – Presa online Olga Cebanu – Presa online Sergiu Niculiță – Reporter TV Emilian Crețu – Emisiune de divertisment TV Daniela Mițelea și Draggy Smile – Emisiune de divertisment radio Cătălin Lungu – Vlogging Anatol Untură – Blogging Diana Mocanu – Blogging Cultură Savatie Baştovoi – Literatură Igor Volnițchi – Literatură Petru Hadârcă – Teatru Daniela Burlaca – Teatru Mihaela Strâmbeanu – Teatru Viorel Mardare – Producție video Roman Burlaca – Producție video Sergiu Cumatrenco Jr. – Producție video Alex Calancea – Muzică Mihail Agafiţa – Muzică Livyka Ştirbu-Sokolov – Muzică Iurie Matei – Artă plastică Radu Dumbrava – Artă plastică Natalia Mitereva – Artă fotografică Andrei Mardari – Artă fotografică Irina Rimes – Vocea feminină a anului Guz – Vocea masculină a anului SunStroke Project – Trupa anului Ana Munteanu – Descoperirea anului Iuliana Beregoi – Descoperirea anului