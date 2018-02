Ce se întâmplă dacă ții o bancnotă împăturită triunghi în portofel. Nu știai asta

13:10

Este tintuit la pat si se intretine dintr-o indemnizatie care abia ii ajunge sa se hraneasca. Dar parca nu erau probleme de ajuns. Un barbat din Drochia se plange ca iarna aceasta a fost lipsit de ajutorul pe care il primea pentru incalzire. Asistenta sociala spune ca s-a intamplat dintr-o greseala pe care va incerca sa o repare, scrie protv.md. Ion Casap locuieste in satul Miciurin, Drochia. Are 39 de ani si sufera de paralizie cerebrala. Din cauza bolii nu poate vorbi si nici nu poate merge. Tatal sau si bunica sunt cei care il ingrijesc. Feodor CASAP, TATAL: "Din 2001 mi-a decedat sotia si de atunci am ramas cu el, in doi. Mama cat poate ne ajuta. Vara e mai usor, merge cu scaunul cu rotile, insa iarna sta doar in casa. El nu mananca, nu vorbeste, nu mananca singur." Din alocatia pe care le-o da statul abia reusesc sa supravietuiasca, spun oamenii. La sfarsitul anului trecut au ramas si fara ajutorul social pentru sezonul rece. Feodosia CASAP, BUNICA: "Anul asta l-au pus in lista ca o sa primeasca lemne si i-au facut actele, insa nimic. De ziua invalizilor i-au taiat 500 de lei si i-au spus ca nu i se cuvine ca nu stiu ce a primit, dar el nu a primit nimic." Asistenta sociala din localitate, ne-a spus ca a exclus barbatul din lista beneficiarilor deoarece fratele lui Ion, aflat de mai mult timp peste hotare, a revenit in sat si a depus si el o cerere ca sa primeasca ajutor pentru incalzire. Ea nu stia ca cei doi locuiesc in case diferite pe aceeasi adresa si a decis sa le ofere o singura plata. Nina DONTU, ASISTENTA SOCIALA: "Mie nu mi s-a spus cand au depus documentele ca ei au bugete diferite, ca au bucatarii diferite, eu asta nu am stiu." Secretara consiliului local promite ca va gasi o solutie pentru a ajuta familia. Maria GASPER, SECRETAR CONSILIUL LOCAL, MICIURIN:"O sa ne straduim sa acordam, sa compensam, adica cu un ajutor material care o sa fie posibil.” Pe primarul localitatii nu l-am gasit, iar reprezentantii Ministerului Sanatatii si Protectiei Sociale ne-au spus ca vor reveni ulterior cu o reactie la acest subiect. Citește și: (video) Tom Hardy şi-a tatuat cu MAJUSCULE numele lui Leonardo DiCaprio pe antebraţ De ce se teme Rusia de protestele din Iran Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima dată în istorie (foto) Finlanda și Estonia vor să construiască cel mai lung tunel subacvatic din lume: va avea 100 kilometri lungime, iar viteza mașinilor va fi de 160 km/h | AUTO-CLUB.TOP Studiu inedit realizat de Peugeot: șoferii nu se uită la drum 7% din timpul petrecut la volan | AUTO-CLUB.TOP Șeful Mercedes-AMG spune că mașinile electrice sunt cheia viitorului: “Electrificarea aduce eficiență și performanță” | AUTO-CLUB.TOP