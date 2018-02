Protejarea copiilor implicați în proceduri legale, imperativă la Ministerul Justiției

16:30

O moldoveancă stabilită în Italia, desemnată de UNICEF cel mai bun voluntar al anului 2014 Silvia Zaharia este originară din Nisporeni, unde a fost asistentă medicală la Centrul de Medicină Preventivă, iar de aproape 20 de ani este stabilită în Italia, în regiunea Veneției. Este cunoscută în diasporă prin implicarea și dedicația pe care o are față de cei care se află în suferință și anume față de copiii cu dizabilități, care au nevoie de proteze, dar și față de persoanele bolnave de cancer și alte boli grave. Silvia Zaharia are o istorie de viață impresionantă, cu urcușuri și coborâșuri, dar anume asta a făcut-o mai puternică și să se dedice conaționalilor rămași acasă, notează Elenarobu.com. În anul 2014 Silvia Zaharia a fost premiată de către UNICEF cu distincția de „Cel ma bun voluntar al anului”, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău, la Sala cu Orgă. Era vorba despre cea de-a 25-a aniversare de când ONU a adoptat Legea despre protecția copilului. Povestea acestei femei însă începe cu mulți ani în urmă. Anul 99 și lipsa banilor pentru a-și întreține studiile feciorilor a dus-o peste hotare. Până în ultima clipă știa că face asta pentru binele copiilor, ca, ulterior, toată familia să ajungă alături de ea în Italia. “„Soțul s-a opus, inițial spera că n-o să iau viza la Kiev, apoi spera că mă voi răzgândi când voi urca în autocar la despărțire, apoi mai spera că precis îl voi suna de la Leușeni că mă întorc… Dar n-a fost să fie, eram prea decisă să scap de sărăcie, să pot asigura un viitor copiilor, unul fiind la liceu și celălalt la facultate. Am plecat la Kiev la Ambasada Olandei printr-o firmă turistică și am obținut viză pe motiv că merg să cumpăr bulbi de lalele pentru a-mi dezvolta o afacere în Moldova. Firma ne-a pus la dispoziție și un autocar cu care am ajuns în Italia, la Milano, în jurul orei 4.00 dimineața. Eram în două, eu și o vecină de casă”.„Cu greu am găsit gara de unde am luat trenul spre Padova. Iar în Padova o altă moldoveancă ne-a condus spre un centru de plasament pentru clandestini, unde era insuportabil să stai. Am ieșit de acolo și am ajuns la Lido di Venezia, unde știam că sunt două colege de lucru. Ele m-au ajutat, mi-au oferit un loc de dormit pe noapte (obligatoriu era să intri la ora 24.00 și să părăsesti locuința la 6.00 dimineața). De aici, din Lido mi s-a legat destinul de Venezia, unde am întâlnit oameni de o rară omenie și care m-au ajutat necondiționat. Au continuat să o facă până la urmă. Mă refer la dna Laura Duca, care mi-a fost ca o a doua mamă până în ultima clipă a vieții sale. Toate bucuriile, dar mai des necazurile, le împărțeam cu ea. Și acum, la distanța de doi ani de când a decedat, îi simt mult lipsa”, poveștește eroina”.„M-am integrat destul de repede în societatea și viața din Venezia. Limba am […] Record O moldoveancă stabilită în Italia, desemnată de UNICEF cel mai bun voluntar al anului 2014 apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.