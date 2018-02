(video) 100 de ani, 100 de filme, 100 de oraşe. După lansarea „Afacerea de Est”, Igor Cobileanski anunță un nou film, numit „Afacerea de Vest”

17:30

Igor Untilă este antrenor de box, campion național la box în 1998, multiplu campion internațional, dublu vicecampion mondial la K1 (2008 - Spania și 2009 - Grecia). El a antrenat peste 20 de campioni naționali de box și K1, 2 campioni europeni, 1 campion mondial la K1 (lista mai poate continua mult). De asemenea, are studii superioare de profil și este maestru în sport. Are o biografie impresionantă, nu? În această ediție vă propunem să-l cunoașteți pe Igor, un om dedicat cu tot sufletul sportului. Articolul (foto) Cartea de Aur. Sportivul Igor Untilă „Prin câștigul nostru arătăm că Moldova are oameni de valoare” apare prima dată în #diez.