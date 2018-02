Calendar istoric și creștin ortodox - 10 februarie

12:00

Leu Leul este ca un incendiu, odată ce porneşte, e extrem de greu de oprit. Răspândirea rapidă şi oprirea dificilă a Leului îl aseamănă cu un incendiu care se răspândeşte înainte de a-ţi da seama ce se întâmplă. El poate trece de la o stare la alta cât ai clipi, aşa că nu îl provoca! Fecioară Fecioara e ca o avalanşă, e practic de neoprit. Fecioara are forţa şi voinţa unei avalanşe care îi permite să primească multe lovituri în viaţă fără să fie descurajată. Ea continuă să meargă până ajunge ăn cele din urmă să obţină victoria. Balanţă Balanţa e ca un muson, rapid şi imprevizibil. Acest nativ este un gânditor rapid, iar faptul că este imprevizibil îi face nesiguri pe cei din jur cu privire la ceea ce ar putea face în continuare. Cu siguranţă asemănarea cu un muson tropical e perfectă! Scorpion Scorpionul este ca o furtună, întunecată, misterioasă şi distructivă. Personalitatea acestui nativ are o latură întunecată şi misterioasă. Cei născuţi sub acest semn au o energie extrem de putrenică, care e oarecum asemănătoare cu cea a unei furtuni. Săgetător Săgetătorul e ca o tornadă, puternică şi plină de energie. Datorită izbucnirilor de scurtă durată, dar puternice, Săgetătorul ar fi o tornadă. Când începe, e o minune să o priveşti de la o distanţă sigură, dar să nu îţi fie în cale pentru că poate fi periculoasă. Capricorn Capricornul e ca un viscol, când e supărat, poate fi foarte rece. Capricornul e o persoană bună în general, dar are şi o latură mai puţin bună, când devine rece şi distant. Trebuie să ştii cum să îl iei, din acest motiv ar trebui să fie un viscol.