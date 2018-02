(infografice) Câți utilizatori are Facebook în Moldova și care sunt cele mai populare pagini create de moldoveni

19:15

Odată ce ți-ai făcut curaj și ți-ai pus costumul de scufundări pe tine, o să îți dai seama că adâncul apelor e un loc mult mai mișto decât credeai. Şi asta, chiar dacă în mintea ta încă primează ideea că marea-i un abis întunecat, plin de vietăți hidoase. Expansivi şi invadatori cum suntem noi ca specie, nu ne-am putut abţine şi am construit chiar şi destinaţii turistice sub apă. Iar sub valuri totul capătă alt farmec. Articolul (foto) Cele mai bizare destinații turistice subacvatice. Cum arată o poștă, un muzeu sau un bar sub valuri apare prima dată în #diez.