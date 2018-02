Fără lumină! Localitățile și adresele care vor fi deconectate astăzi de la energia electrică

1. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Columna 170 - în intervalul de timp între 09:30 - 13:00 str. V. Coroban 34, 39-45, 39A, I. Calimachi 1-15, 2-28, On. Ghibu 3, Suceava 155-167, 999, 9001, 156-166, Suceviţa 20, 21 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. 27 August, T. Vladimirescu, Chimiştilor, str şi str-la Ff. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00 3. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova: str. Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 4. Anenii Noi: s. Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55 s. Speia - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:20 5. Cahul: str. Alexandru Lipcan, Chilia, Dorobanţilor, Dumbrava Roşie, Hristo Botev, Ioan Vodă Cel Cumplit, Ivan Spirin, Izvoarelor, Krasnov, Mihai Kogălniceanu, Mihail Koţiubinschi, Mioriţei, Pescarilor, Prieteniei şos., Strada Veche, Şcheia şos., Valea Prutului, Vasile Alecsandri, Vasile Stroescu, Vişinilor, Zamfir Arbore - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Andruşul de Jos - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00 s. Larga Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00 s. Brînza: str. Drujbî, Gheorghi Jucov, Lenin, Mihai Eminescu - în intervalul de timp între 16:00 - 17:00 6. Cantemir: s. Stoianovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 7. Comrat (UTA Găgăuzia): str. Fedko, Mihail Frunze, Osipenko, Suvorov, Suvorov str-la, Tretiakov, Vissarion Belinski, Vissarion Belinski str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00 s. Congazcic: str. Sadovaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Chiriet-Lunga: str. Comsomoliscaia, Cotovschi, Sadovaia, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 13:30 s. Corten - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 s. Tvardiţa: str. Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 or. Vulcăneşti: str. Lenin, Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 8. Călăraşi: str. Alexandru cel Bun, A. Mateevici, Ştefan cel Mare, B.P.Hajdeu, C. Negruzzi, M. Eminescu, M. Kogîlniceanu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30 s. Păuleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 9. Căuşeni: str. M. Costin, str-la Păcii, str-la 1, 2 Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 16:00 s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30 s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 10. Cimişlia: str. Libertăţii, M. Frunze, str-la M. Frunze, P. Rareş - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 11. Criuleni: s. Dubăsarii Vechi - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 16:00 s. Măgdăceşti: str. Trandafirilor, Nucarilor, Măgdăceşti, Drăsliceni, Decebal, Bucureşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Molovata - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Măgdăceşti: str. Tudor Arghezi - în intervalul de timp între 14:00 - 16:00 12. Hînceşti: str. Cogîlnic, Chişinăului - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00 s. Cărpineni: str. A. Cehov, Ştefan Vodă, C. Negruzzi, Doina, Gemenilor, Independenşei, Mircea cel Bătrîn, S. Lazo, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Mireşti - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15 s. Sofia: str. Serghei Lazo, Sofia, Veronica Micle, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 13. Ialoveni: s. Dănceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 s. Moleşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40 14. Leova: s. Hănăsenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 15. Nisporeni: s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 16. Orhei: str. Eliberării - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00 s. Puţintei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 or. Orhei: str. Costin Miron, Dimo Nicolai, Eliberării, Ion Creangă, Mihai Eminescu bd. - în intervalul de timp între 15:30 - 16:30 s. Susleni - în intervalul de timp între 09:30 - 11:30s 17. Străşeni: s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 s. Ciobanca - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 s. Stejăreni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:00 18. Ştefan Vodă: s. Ermoclia: str. 31 August 1989, Alexandr Puşkin, Avrora, Brejneva, Calinina, Cauşanscaea, Cauşanschii str-la, Curciatova, Dmitrie Cantemir, Doina, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi, Gurienco, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lesnaea, Maslova, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Naberejnaea, Pionerscaea, Proletarscaea, S.Ermoclia, Sadovaea, Semenovscaea, Serghei Lazo, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Slobozia: str. Boris Glavan, Colhoznaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 s. Volintiri: str. Creangă, Decebal - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 s. Popeasca: str. 31 August 1989, Comsomoliscaea, Florilor, Lenin, Mira, Molodejnaea, s.Popeasca - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 19. Taraclia: s. Copceac: str. Sovetscaia, V. Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 20. Teleneşti: s. Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00 s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 s. Zăicani, s. Zăicanii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 s. Leuşeni - în intervalul de timp între 10:30 - 12:30

