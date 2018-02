Brad Pitt, victima unui accident rutier produs în Los Angeles

22:00

Miliardarul George Soros a oferit finanţare 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) unei mişcări politice care militează pentru anularea deciziei Marii Britanii de ieşire din Uniunea Europeană, informează publicaţiile The Telegraph şi The Independent.Investitorul este una dintre personalităţile marcante care au legături cu mişcarea pro-UE Best for Britain (Cel mai bine pentru Marea Britanie