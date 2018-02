Polițiști la o întreprindere de producere a mezelurilor din Ialoveni. Ce au depistat// VIDEO

09:20

Un bărbat în vârstă de 28 de ani și fiul acestuia în vârstă de 3 ani au fost internați de urgență în spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc în ieri în localitatea Pohrebea, raionul Dubăsari. Din primele informații oferite Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI pe […]