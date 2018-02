(foto) iOS 11.3 îți spune clar dacă ai probleme cu bateria la iPhone

12:21

Deputata comunistă Aliona Babiuc a aderat la Partidul Democrat din Moldova (PDM). Anunțul a fost făcut de către democratul Sergiu Sârbu la începutul ședinței Parlamentului. „De pe data de 7 februarie 2018, doamna Babiuc face parte din echipa noastră. Astfel, Partidul Democrat are deja 42 de deputați în Parlament”, a subliniat Sârbu, citat de ZdG. Aliona Babiuc a devenit deputată, la 15 decembrie 2017, în locul comunistei Oxana Domenti. Cu toate acestea, deputații din partea Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) au anunțat că refuză ca Aliona Babiuc să o înlocuiască în fracțiunea sa parlamentară pe Oxana Domenti. „Aliona Babiuc a fost inclusă în lista electorală a PCRM la alegerile din anul 2014 în calitate de prim-secretar al comitetului raional Briceni al partidului. Dar în anul 2015 dumneaei a fost exclusă din rîndurile Partidului Comuniștilor din R. Moldova. Prin hotărîrea Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM din 6 octombrie 2015, activitatea primului secretar al comitetului raional Briceni al partidului a fost apreciată ca nesatisfăcătoare. În această hotărîre au fost indicate măsuri și termene concrete pentru înlăturarea lacunelor constatate. Ulterior, în timpul unui control repetat al situației, s-a constatat că nici unul din numeroasele neajunsuri în activitatea comitetului raional Briceni al PCRM condus de Aliona Babiuc nu a fost înlăturat. Ca urmare, pe 16 decembrie 2015, Comisia de partid a luat decizia ca Aliona Babiuc să fie exclusă din rândurile partidului cu următoarea formulare: „Pentru încălcarea Statutului PCRM, aceasta constând în neluarea de măsuri în scopul consolidării unității ideologice și organizatorice a partidului în raionul Briceni”. În baza respectivului fapt, Comitetul Central al PCRM se pronunță categoric împotriva includerii Alionei Babiuc în componența fracțiunii Partidului Comuniștilor din Parlamentul R. Moldova”, scria PCRM într-un comunicat de presă transmis pe data de 11 decembrie. În cadrul ședinței din 15 decembrie 2017, deputata comunistă Inna Șupac a declarat: „Fracțiunea PCRM are șase deputați în Parlament: Elena Bodnarenco, Vasili Panciuc, Maria Postoico, Oleg Reidman, Inna Şupac și Vladimir Voronin”. „Ați destrămat partidul și acum vreți să destrămați și fracțiunea. Dar vă repet, am primit acest mandat din partea poporului care a dorit acest lucru și eu nu am să-l dezamăgesc”, i-a replicat deputata Aliona Babiuc, care urma să activeze în Parlament ca deputat neafiliat. Menționăm că la 12 decembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat pentru Aliona Babiuc, candidatul supleant ales pe listele Partidului Comuniștilor. „În acest context, CEC va propune Curții Constituționale spre validare mandatul de deputat în Parlamentul R. Moldova candidatului supleant Babiuc Aliona de pe lista Partidului Comuniştilor din R. Moldova”, anunța CEC, într-un comunicat de presă. Asta după ce Vitalie Pîrlog, care era următorul la rând în baza listelor de la ultimele alegeri, din 2014, a refuzat să fie noul deputat în Parlament. Amintim că, la 7 decembrie, deputata Oxana Domenti a anunțat că pleacă din politică. „Am decis să mă retrag din politică și am depus mandatul de deputat în Parlamentul R.Moldova. Voi rămâne însă fidelă cauzelor sociale pentru care am pledat și le-am promovat mulți ani la rând atât în calitatea mea de consilier prezidențial cât și în calitate de președinte de comisie de sănătate și socială. Doresc să mulțumesc mult echipei în care am activat pentru toată susținerea pe care am avut-o în activitatea politică. Mulțumiri distincte președintelui Vladimir Voronin alături de care am lucrat fructuos 14 ani!”, a declarat Domenti. Domenti a ocupat fotoliul de deputat din anul 2009. În 2015, ea a devenit șefa Comisiei parlamentare pentru sănătate, muncă și protecție socială. În perioada mai 2003 – mai 2009 a fost consilier al Președintelui R. Moldova, Vladimir Voronin, în problemele dezvoltării sociale. Citește și: Cea mai puternică zodie. Sunt cei mai reci şi calculaţi oameni din horoscop Cum să găteşti orezul ca să NU te îngraşi. Îţi reduci caloriile la jumătate (foto) 15 curiozități despre mașini. În ce an a avut loc primul accident auto Un moldovean a fost reținut în Italia pentru tentativă de viol Zodiile care iubesc necondiționat Odihna de vară a copiilor în 2018 va costa orientativ 175 de lei pe zi