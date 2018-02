Calendar istoric, 8 februarie

08:45

TAUR Ai mai multe probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să discuţi tainele tale. Mai aşteaptă puţin! Azi evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuiala. Stelele iţi indica o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa ca foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, nu îţi trebuie mulţi bani, ci doar mult bun gust. Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor dusmanilor ştiuti si nestiuti. Astazi trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni gen blana ursului din pădure, pe care apoi o sa le regreţi. GEMENI O zi fastă, transparentă, favorabilă celor întreprinzători. În astfel de zile obstacolele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu noroc şi succes. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturaj, sau cu cineva din famile. Superficialitatea caracteristică zodiei te face să crezi că e în avantajul tău. Oare chiar aşa să fie? Un aspect particular al stelelor te invită la mai mult calm şi la practicarea unui hobby legat de ştiinta sau tehnologie. Îţi place muzica bună şi lucrurile de calitate şi nici astăzi nu faci rabat la stadardul tău. O zi plăcută. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe trăirile şi simţămintele tale. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, apoi laşi lucrurile neterminate. O anumită ordine cosmică te ajută astăzi să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită clasificare care te face să te simţi bine şi în siguranţă, scrie evz.ro. RAC Astăzi nu eşti foarte inspirat în relaţiile umane, mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi mai ales la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură! Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu, este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, este doar vineri, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este, totuşi, o veste bună. LEU Gândirea pragmatică şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Azi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul relaţiilor umane. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. Astăzi evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Nimeni nu-ţi vrea răul, iar duşmanii sunt plecati. Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce ar fi trebuit să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă. FECIOARĂ Domeniul sentimental, dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie, profită de favorurile stelelor, dar fără să exagerezi. Zâmbeşte, fii cordial! Ziua de azi este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale sau personale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună. Poţi să-ţi iei o recuperare sau pur şi simplu te simţi foarte bine după orele de program. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Atenţie la mesele principale şi la cantitatea de alimente, sistemul digestiv este sensibil. În general, Fecioarele nu pot metaboliza cantităţi mari de alimente, ține cont de asta. BALANŢĂ Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează o lucrare. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în cuplu. Profită de bunătatea stelelor, dar fără să exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri, tutun şi cafea! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te împaci cu cineva pe care l-ai evitat multă vreme. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar, atenţie, în dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra! SCORPION Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi, apropiaţi, cu anturajul. O veste pare că te interesează. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Program plăcut pe seară, poate la un film nou. Semn mare de evenimente. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală, atenţie, casa familiei este prost aspectată. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Dar, neapărat, neapărat, fă mai multă mişcare! Chiar şi o plimbare pe jos este benefică. SĂGETĂTOR Configuraţia şi aspectele arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Evită în special Scorpionii şi Fecioarele. Ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe Everst, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit! Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Ar fi cazul sa dovedesti că poţi mai mult! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc, poate o sa ajungi unde iti dorești. CAPRICORN Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor in ceea ce faci şi inspiraţie. Nu sta pe gânduri, lucrează zi-lumină! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai fără să faci ceva, să nu laşi furtunoasele gânduri să te cuprindă şi să te conducă - pâna seara iţi vei reveni. Cu Saturn, patronul tău cosmic, în zodie ai parte de o veste bună care te poate ajuta în viitor să câştigi mai mulţi bani. VĂRSĂTOR Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile în anturaj cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Lasă-i şi pe cei din jur să ia atitudine, vei vedea că şi ei au idei bune. Conjunctura iţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti, prin mobil, din presa, sau reţele sociale pot să clarifice problema. Lucrurile merg bine şi la serviciu şi acasă! Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte poate o să visezi frumos şi colorat. Totul pare perfect, dar vai, ţine numai o zi! Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. Chiar dacă ai nevoie de mai mulţi bani (cine nu are ?) nu-ţi sacrifica pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul viţelului de aur! PEŞTI Ai prea multe griji pe cap şi nu mai ştii să te relaxezi. Trebuie sa laşi totul la o parte şi să zâmbeşti, să dormi, să iubeşti, să te bucuri de viaţă. Nu trece prin viaţă ca printr-un tunel! Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că seamănă cu altă zi! O veste de departe, o informatie, un telefon sau un e-mail. Ceva de natura aceasta iti sugereaza astăzi ca trebuie sa faci urgent o schimbare in viata ta! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Chiar aşa, cu toate că eşti Peşte! Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale, sau familiale.