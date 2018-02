(video) Vameşii moldoveni au confiscat o tonă de pătrunjel

08:10

Un băiețel în vârstă de 11 ani a murit, după ce a sărit în lacul înghețat din Queens, New York, pentru a-i salva viața prietenului său cel mai bun în vârstă de 12 ani. Potrivit New York Post, Juan Umpierrez (12 ani), a căzut în lac, după ce gheața a cedat sub greutatea sa, iar Anthony […]