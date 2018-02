WatchDog cu Sergiu Tofilat /07.01.2018/

11:30

Nina Bidi este avocat în New York, fiind originară din statul american Alabama. Când vin alegerile, aceasta își schimbă imediat prioritățile, implicându-se în activități de voluntariat. „Am fost voluntar la multe alegeri. Am îndemnat oamenii să iasă la vot și am fost observator la secțiile de vot, ca să mă asigur că cei care au […]