Nu uitați umbrelele acasă. Meteorologii anunță ploi și lapoviță în toată republica

Michalko: Moldova nu a respectat recomandările Comisiei de la Veneția Republica Moldova nu a respectat recomandările Comisiei de la Veneția și OSCE în măsura în care să se poată spune că ele au fost respectate ca atare. De aceea în relațiile moldo-comunitare au apărut pe parcursul anului trecut unele aspecte noi sub forma condițiilor politice pentru acordarea asistenței macrofinanciare. Ambasadorul UE în RM, Peter Michalko a formulat această opinie în interviul acordat Agenției IPN, în cadrul căruia au fost analizate rezultatele realizării Acodrului de Asociere și Liber Schimb în anul 2017. „Poziţia Uniunii Europene în ceea ce priveşte modificarea Codului electoral, care a avut loc anul trecut, nu s-a schimbat. În opinia noastră, recomandările Comisiei de la Veneţia nu au fost respectate. Poate unele dintre ele au fost, dar cu siguranţă nu în măsura în care ar fi posibil să spunem că ele au fost respectate ca atare şi aceasta a și dus la poziţia comună a trei instituţii ale Uniunii Europene: Consiliul, Comisia şi Parlamentul, care au întrodus această precondiţionare politică în asistenţa noastră. Poziția respectivă s-a regăsit după aceasta în unul din paragrafele Memorandumului de înţelegere priivind asistenţa macrofinanciară care spune că asistenţa este şi condiţionată de către respectarea standartelor democratice, a principiilor și mecanismului politic multipartidist şi drepturilor omului, cu atenţie specifică pentru aplicarea legislaţiei electorale. Aceasta este şi un fel de exprimare a importanţei pe care o acordă UE valorilor pe care se bazează relaţia noastră şi care este pentru noi un element de bază în relaţia noastră„, a declarat Șeful Misiunii UE la Chișinău. În ansamblu, el a caracterizat anul ce s-a scrus drept „important” pentru relaţiile Uniunii Europene şi Republicii Moldova. „A fost un an întreg cînd au activat în plină forţă şi Acordul de Asociere, şi Acordul de Liber Schimb. Deci, pe o parte, a fost un an de consolidare a relațiilor, de susţinere activă a Republicii Moldova din partea Uniunii Europene, dar şi un an cînd am avut un dialog foarte deschis, sincer şi cînd au intrat în uz elemente noi pentru relațiile noastre. Mă refer la condiționarea poliitică pentru acordarea asistenței macrofinanciare, legată de procese politice sau mai concret de adoptarea noului sistem electoral, după ce nu au fost ascultate recomandările din partea Comisiei de la Veneţia şi OSCE. Dar, în general, cooperarea noastră a continuat, schimbul comercial creşte, au continuat să intre investiţii în Republica Moldova, chiar dacă nu în ritmul pe care ni l-am dori, de aceea sperăm că a fost şi un an de început de folosire din plin a capacităţilor oferite de către Acordul de asociere cu componentA sa importantă — Acordul de liber schimb”, a concluzionat Ambasadorul Peter Michalko. Sursă: noi.md Record Michalko: Moldova nu a respectat recomandările Comisiei de la Veneția apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.