Europarlamentarul Andi Cristea l-a taxat pe Cristian Preda: „Este rușinos ceea ce faceți!”

Bărbatul ce apare în imagini este căutat de către ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Râşcani, pentru că ar fi pătruns în mai multe blocuri de locuit, de unde a sustras încălțăminte, biciclete, cărucioare și alte bunuri materiale. Paguba evaluată constituie circa 10 000 lei. În acest context a fost pornită o cauză penală pentru furt, în cadrul căreia sunt demarate acţiuni speciale de investigaţii şi de urmărire penală. Dacă va găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 6 000 lei până la 20 000 le, muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau închisoare de pînă la 4 ani. Persoanele care l-au recunoscut sau deţin careva informaţii despre identitatea şi locul aflării acestuia, sunt rugate să informeze Poliţia la numerele de telefon: 079 141 779 sau 902. http://politiacapitalei.md/wp-content/uploads/2018/02/video-4.mp4