Unirea şi statalitatea: un ping-pong al declaraţiilor

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a discutat miercuri seară modificările la legile justiţiei din România, în prezenţa ministrului Justiţiei, Tudorel Toader. În deschiderea dezbaterilor, comisarul pentru justiție Vĕra Jourovà a declarat că România a făcut progrese însemnate pe calea consolidării statului de drept și ar fi păcat să facă acum un pas înapoi, punând astfel sub semnul întrebării și șansele țării de a fi scoasă de sub monitorizarea Comisiei Europene. Domeniile urmărite de la Bruxelles sunt tocmai justiția și lupta cu corupția iar acest mecanism de monitorizare funcționează din anul 2007 când România a fost primită în Uniunea Europeană. Bulgaria, admisă simultan, se află și ea sub regimul de monitorizare.Dezbaterea de la Strasbour intitulată 'Ameninţări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România', a fost cerută de Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană din Parlamentul European, relatează Agerpres. În ultimul timp, Parlamentul European a analizat starea statului de drept și al democrației dintr-o serie de țări membre precum Polonia, Ungaria sau Malta, ilustrând atenție sporită care se acordă acestor probleme.