Hai No Rock de după gratii: „Când eram mic, voiam să fiu polițist” (Video)

17:10

Naturalețea a fost inspirația pentru shootingul de pe cea mai recentă revistă Vogue Italia. Gisele Bündchen a acceptat să pozeze fără nicio urmă de fond de ten sau alte produse, devenind astfel primul model care a pozat fără machiaj pentru Vogue. Sunday early morning with no hair, no makeup at home for @vogueitalia . Thank […]