Strășeni se va înfrăți cu încă două județe din România

15:40

Portarul din Republica Moldova Denis Rusu va juca în campionatul României, transmite IPN. Denis Rusu a semnat pentru șase luni, cu opțiune de prelungire a contractului, cu formația CSM Poli Iași. Portarul, în vârstă de 27 de ani a evoluat în ultimele cinci sezoane la FC Zimbru Chișinău, cu care a câștigat Cupa Moldovei [&hellip