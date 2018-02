Consiliul Municipal Chișinău s-a îmbogățit cu doi consilieri

17:10

Doi participanți în Finala Națională Eurovision 2018 au lansat videoclipul piesei. Au reușit să adune laudele internauților Sandy C din Chișinău și Aaron Sibley din Londra, sunt doi interpreți, finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2018 care pretind să reprezinte Republica Moldova la Lisabona cu piesa Once Upon a Time. Acești au lansat videoclipul piesei cu care vor participal în Finala Națională Eurovision 2018. Inițial piesa a fost compusă în special pentru a fi interpretată solo de către Sandy C, însă, după o serie de discuții în echipă s-a recurs la un duet cu însuși compozitorul piesei Aaron Sibley. „Inițial am aflat de Sandy C pe YouTube și din videourile urmărite mi-am dat seama că are o voce și o prezență scenică deosebită. De aceea am și avut marea plăcere să compun o piesă pentru ea. Apoi, după ce am scris piesa, am decis să o transformăm într-un duet pur și simplu perfect”, a spus Aaron Sibley. Piesa Once Upon a Time este însoțită și de un videoclip. Sandy C & Aaron Sibley vor evolua în Finala Națională Eurovision 2018 cu piesa Once Upon a Time la data de 24 februarie. Sursă: unimedia.info Record Doi participanți în Finala Națională Eurovision 2018 au lansat videoclipul piesei. Au reușit să adune laudele internauților apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.