Igor Dodon pledează pentru alegeri anticipate în Capitală

11:20

Astăzi, 7 februarie, președintele Partidului Socialiștilor, Zinida Greceanîi, își sărbătorește ziua de naștere. Cu această ocazie, liderul socialiștilor a fost felicitată de șeful statului. ”La Mulți Ani, doamna Greceanîi! Am avut imensa onoare să fiu coleg de Guvern cu doamna Zinaida Greceanîi, coleg de Parlament și apoi am devenit colegi în Partidul Socialiștilor. În toți acești ani, întotdeauna am admirat caracterul dumneaei, profesionalismul excepțional și înaltele calități sufletești care o...