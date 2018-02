(video) SpaceX a lansat cu succes cea mai puternică rachetă din lume. La bordul navei se află un automobil Tesla Roadster

14:30

Sandy C din Chișinău și Aaron Sibley din Londra, sunt doi interpreți, finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2018 care pretind să reprezinte Republica Moldova la Lisabona cu piesa Once Upon a Time. De curând, aceștia au filmat un videoclip pentru piesă. Articolul (video) Am putea avea un favorit. Videoclipul participanților Eurovision Moldova 2018 cucerește internauții apare prima dată în #diez.