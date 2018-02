Comisia Europeană oferă o perspectivă de aderare țărilor din Balcanii de Vest

13:40

Preşedintele american Donald Trump are acum cinci zile pentru a decide dacă va declasifica și documentul democraților care încearcă să demonstreze că nota republicanilor induce în eroare şi încearcă să submineze ancheta independent condusă de procurorul special Robert Mueller privind complicitatea dintre Moscova şi echipa de campanie a lui Donald Trump înaintea alegerilor prezidenţiale din toamna lui 2016.Între timp, cotidianul New York Times a publicat informația că echipa de consilieri juridici a președintelui Trump încearcă să-l convingă pe acesta să nu accepte o discuție cu procurorul special Mueller. Deși nu ar fi vorba de o mărturie sub jurământ, orice informație greșită furnizată eventual de președinte în această discuție ar fi un delict. Cotidinaul american, citează surse anonime bine informate, care susțin că din decembrie s-ar negocia o întrevedere între președintele Trump și procurorul Muller.