Danemarca propune interzicerea purtării vălului islamic în locurile publice

18:40

Dragostea nu are vârstă, culoare şi nici… distanţă. O demonstrează finaliștii Selecției Naționale “Eurovision 2018” – Sandy C, din Chişinău şi Aaron Sibley, din Londra. Cel din urmă tânăr artist a străbătut un drum nici mai mult, nici mai puţin de 2147 km. Şi împreună cu interpreta din Republica Moldova, Sandy C au croit o poveste frumoasă […]