Grătieștiul a urmat exemplul altor 12 localități. A semnat Declarația de Unire

Timp de 11 ani, Angelina Jolie şi Brad Pitt au fost cuplul perfect şi invidiat de toată lumbea bună de la Hollywood. În 2016, însă, Brangelina s-a destrămat brusc şi au rămas multe semne de întrebare cu privire la motivul divorţului. Pentru că Jolie este foarte discretă cu viaţa privată, lumea a putut doar să speculeze. Acum, actriţa a dezvăluit care a fost unul dintre motivele pentru care a ajuns la divorţ. Într-un interviu recent, acordat pentru The Hollywood Reporter, Angelina Jolie a vorbit despre proiectele în care este implicată, dar şi despre viaţa ei intimă. Unul dintre cele mai recente filme la care a lucrat este "First They Killed My Father", care a fost lansat de Netflix în urmă cu câteva luni. Jolie a mărturisit că ultimul deceniu a fost unul decisiv pentru ea. Mai mult, Angelina Jolie a dat de înţeles că divorţul de Brad Pitt ar avea legătură cu dubla mastectomie pe care şi-a făcut-o în 2013, scrie cancan.ro. Mama ei, Marcheline Bertrand a avut cancer la sân şi cancer la ovare, iar ea avea 80% şanse să aibă aceleaşi probleme, aşa că s-a hotărât să se opreze. La doi ani după intervenţie, doctorii i-au spus Angelinei Jolie că poate dezvolta şi cancer ovarian, astfel că s-a hotărât să-şi scoată ovarele şi trompele uterine. Deşi Brad Pitt a părut extrem de susţinător, conform actriţei, problemele ei de sănătate au fost o problemă majoră în mariajul ei. "S-au întâmplat multe momente frumoase în viaţa mea, dar şi momente care m-au pus la încercare. În timpul acestui deceniu, mi-am pierdut mama, am avut mastectomia şi am făcut operaţia chirurgicală pentru a-mi scoate ovarele şi trompa uterină", a explicat Jolie. Angelina a vorbit şi despre filmul "By the sea", în care a jucat alături de fostul ei soţ. Cei doi separau să-şi rezolve astfel problemele: "O operă de artă poate fi ceva care ajută la vindecarea unor probleme. Mă bucur că am lucrat împreună la film. Orice s-ar fi întâmplat, nu am reuşit să ne rezolvăm problemele, dar am comunicat în permanenţă. Am lucrat bine împreună, Am vrut să facem treaba serioasă. M-am gândit că ar fi bună cale pentru noi să ne rezolvăm problemele".