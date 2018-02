Asiguratorii moldoveni au platit 81,7 milioane lei pentru accidentele produse in afara tarii in 2017. Vezi aici statistica pe companii!

17:45

In cadrul celei de 56 sesiuni a CsocD - Commission for Social Development, care se desfasoara, in perioada aceasta, la sediul Natiunilor Unite din SUA, vor fi aduse in dezbatere strategii de eradicare a saraciei pentru o dezvoltare sustenabila. Cu acest prilej va avea loc, luni, 5 februarie, si o masa rotunda pe tema "Closing The Protection Gaps for All".