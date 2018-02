Despre ceea ce doare și alină. Află ce te așteaptă la Ignite Chișinău: The Spirit

08:10

Un adolescent a fost înjunghiat într-un autobuz din Iaşi. Martorii spun că băiatul de 14 ani arunca pe jos coji de seminţe şi făcea gălăgie. Un bărbat i-a atras atenţia şi s-a enervat foarte tare atunci când copilul i-a răspuns obraznic. A scos un cuţit şi l-a înjunghiat la doar câţiva centimetri de inimă. Victima […]