Ministrul Tudor Ulianovschi va efectua o vizită de lucru la Bucureşti

Un bărbat din capitală este cercetat penal într-un dosar pornit pe trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi extorcat și primit bani pentru organizarea obținerii permisului de conducere și eliberarea diplomei de bacalaureat. Pe primul episod al anchetei, acesta ar fi pretins și primit 350 de euro, susținând că poate influența angajați ai […]