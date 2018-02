Lansare de probă a rachetei Falcon Heavy la Cape Canaveral de către compania SpaceX

17:01

Actorul britanic Hugh Grant a rezolvat pe cale amiabilă o plângere împotriva grupului de presă britanic Mirror Group Newspapers (MGN), după ce concernul media a recunoscut că reporterii ziarelor sale de bulevard au interceptat timp de zece ani poșta telefonică a vedetei ca să obțină știri în exclusivitate, informează Reuters. Cunoscut pe plan internațional pentru roluri în filme ca „Patru nunți și o înmormântare” sau „Notting Hill”, Grant a cîștigat despăgubiri substanțiale de la MGN și are de gând să le doneze grupării „Hacked Off”, care face campanii împotriva amestecului presei în viața privată. Grant a fost una din cele mai cunoscute victime ale spionării convorbirilor telefonice de către reporterii britanici, o practică dezvăluită în 2011. În centrul scandalului s-a aflat ziarul „News of the World”, pe care magnatul de presă Rupert Murdoch l-a închis după izbucnirea scandalului.