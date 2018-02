(video) Mercedes-Benz GLB a fost surprins în timpul testelor: noul SUV compact ar urma să debuteze în 2019 | AUTO-CLUB.TOP

20:50

Anul 2018 va fi unul bun și rodnic pentru Republica Moldova. Noutățile principale sunt legate de economie, în special agricultură, dar și de politică. Ce schimbări ne așteaptă în anul care a început deja, aflați din interviul realizat de timpul.md. Noul an vine întotdeauna cu noi așteptări din partea oamenilor. Cum va fi 2018 pentru ei? Anul 2018 este anul câinelui. Câinele este un animal domestic și este un bun prieten al omului. Prin urmare și anul viitor va fi favorabil omului. În plus, 2018 este un număr care se împarte ușor, în comparație cu 2017 care este un număr impar. Asta înseamnă că acest an va fi bun și pentru Republica Moldova. Țara va fi ferită de cataclisme, oricare ar fi putea fi ele, naturale sau provocate de mâna omului. Va fi un an pașnic și liniștit. Oamenii de la țară trebuie să știe că nu vor fi ploi care să aducă inundații sau ploi cu gheață, care să le distrugă roada. Anul va aduce o recoltă bogată, iar moldovenii care lucrează pământul nu vor avea motive să se plângă de ceva. Mai mult, ar fi bine să fie folosite și terenurile care până acum au stat pârloagă. Anul va fi foarte prielnic investițiilor în agricultură. Iar fermierii trebuie să se gândească insistent cum să folosească fiecare palmă de pământ. Și vinul va fi bun în acest an, mai ales că avem fabrici care pot să concureze cu orice țară din Europa. Ce prognoze aveți pentru alte sectoare ale economiei? În 2018, clasa politică va fi preocupată, ca de obicei, de jocurile politice. Dar economia va continua să crească, fără să fie afectată de acest lucru. Vor veni bani din alte țări. Avem în Moldova ambasade ale multor state dezvoltate. Anume prin intermediul lor vor veni investiții și vor fi create locuri de muncă, va crește comerțul, vom avea și salarii mai mari. O sursă importantă de investiții în acest an va fi China. Pe de altă parte, Europa va deveni, treptat, mai slabă, iar moldovenii plecați în străinătate vor începe să revină acasă. Mulți se vor întoarce în 2018. Și nu e un lucru rău pentru că vom avea locuri de muncă, deschise datorită țărilor prietene, datorită întreprinderilor create de acestea. Iar acest lucru va însemna pensii și salarii mai mari. Moldoveni au răbdat foarte mult, dar va fi bucurie și în casele lor, vor fi schimbări mari. Anul 2018 este an electoral. Ce efecte va avea acest lucru asupra țării? Prim-ministrul Filip e mai bun decât alții care au fost până acum, e mai gospodăros, nu stă locului, face mult pentru țară. Totuși, în 2018 o să avem alt Guvern, inclusiv alt prim-ministru. O să fie șef nou și la Guvern și la Parlament. După alegeri, democrații o să conducă țara. În parlament majoritatea o vor obține democrații, mai mult de 50 de deputați. Chiar și președintele parlamentului va fi democrat. Pe lângă democrați, în Parlament mai intră socialiștii, Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate. Comuniștii nu mai intră în Parlament, ba mai mult, Partidul Comuniștilor dispare treptat de pe arena politică. Nici Partidul Liberal nu intră în noul legislativ. Spre sfârșitul anului trecut, Chișinăul s-a ales cu un nou primar. Care va fi soarta Capitalei în acest an ? Cel mai bun primar din cei 27 de ani este dumneaei. De ce? Pentru că are libertate deplină, nu o împiedică nimeni. Cel puțin, trebuie să știți că acest primar nu fură. Ea o să facă un Chișinău care o să fie ca din în poveste. O să fie în această funcție până în 2019, iar apoi, la următoarele alegeri va fi aleasă de către cetățeni. Și o să facă în acest timp ceea ce nu au făcut primarii de până acum, pentru că doamna asta are cu totul alt comportament. Capitala o să se schimbe deja în 2018, dar, treptat, Chișinăul va deveni foarte frumos, mai ales că Silvia Radu ține foarte mult la locuitorii orașului.