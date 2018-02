(foto) Este OFICIAL! Acesta este noul Mercedes-Benz Clasa A! | AUTO-CLUB.TOP

11:01

Numerologii spun că, în fiecare an, trebuie să ne calculăm numărul personal și să aflăm ce mesaj ne transmite. Iată ce influență ar putea avea acest număr asupra destinului tău în 2018. Numărul personal din acest an se calculează cum nu se poate mai simplu. Scrie în cifre data nașterii, dar numai ziua și luna, și apoi anul 2018. Adună toate cifrele până ajungi la un rezultat format dintr-un singur număr. Spre exemplu, dacă ești născută pe 17 februarie, trebuie să aduni 1+7+2+2+0+1+8 = 48, 4+8 = 12; 1+2 = 3. Numărul personal din acest an este numărul 3. Acest număr te avertizează că 2018 va fi un an cu suișuri și coborâșuri, dacă nu ai curaj să faci o schimbare semnificativă. Trebuie să schimbi ritmul, să încerci să îți croiești un destin nou, altfel vei avea de suferit. Iar schimbarea trebuie să vină din tine și să capeți mai multă încredere în propriile forțe. Anul acesta ascunde multe ocazii bune pentru tine, vor fi multe șanse să îți realizezi visurile vechi, chiar dacă trebuie să îți asumi și riscuri mari. Dar vor fi și multe situații în care emoțiile te vor copleși și trebuie să găsești o modalitate prin care le poți controla, fără să pierzi! În 2018, dacă numărul tău personal este 3, vei fi nevoită să fii mai inventivă, mai înfiptă și mai creativă. Nimic nu se va schimba, dacă nu te lămurești tu înainte de toate ce vrei, ce poți să faci și ce poți cere de la ceilalți. Evită să fii impulsivă, analizează bine ce ai de făcut și găsește soluții mai practice pentru ideile tale. Ai grijă ce decizii iei în acest an! Numărul personal 4 te avertizează că este un an în care trebuie să muncești mult și să te pregătești pentru tot felul de obstacole și încercări dificile. Dacă ești bine organizată și dacă știi ce vrei, va fi mai ușor să muncești și să ajungi unde ți-ai propus.