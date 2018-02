Andrei Năstase, despre viitoarele alegeri: „PPDA și PAS colaborează ca doi frați gemeni. Cu PD și PSRM nu vom face niciodată alianță”

Andrei Năstase, despre viitoarele alegeri: „PPDA și PAS colaborează ca doi frați gemeni. Cu PD și PSRM nu vom face niciodată alianță” Partidul Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) vor merge într-un bloc electoral în cadrul alegerilor parlamentare din toamna acestui an, alături de aceste partide urmând a fi acceptate persoane și exponenți politici, însă nefiind vorba de alte partide politice, spune liderul Andrei Năstase. Mai mult, acesta reconfirmă că acest bloc nu va face niciodată alianță cu Partidul Democrat (PD) și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). „O să participăm într-un bloc bazat pe sprijin reciproc. Noi ar fi trebuit să mergem pe un exemplu foarte corect, cum a fost și cel din Romania. Este adevarat că lipsa de invizibilitate dă părerea că nu se face nimic, dar se muncește în spatele cortinei. Noi acționam ca doi frați gemeni, nu ca un frate mai mare și ca unul mic. Iată de ce am decis să mergem într-un bloc comun”, a declarat Năstase în cadrul unei emisiuni de la PRO TV. Vorbind despre blocul care va fi creat de PPDA ș PAS, Năstase admite în acesta se vor putea găsi exponenți ai unor forțe politice, dacă vor demonstra că sunt integri, dar nicidecum nu este vorba de accederea în bloc a altor partide politice. „În bloc se va regăsi tot ce este mai bun din cadrul forțelor politice, exponenți, nu partide. Noi am creat niște criterii de eligibilitate, cine va trece va fi cu noi. Este vorba de principii de meritocrație, profesionalism, aceștia vor trebui să arate ce au demonstrat pe parcursul anilor, de activism civic, studii. Nu poți face ceva dacă nu ai niște studii. Totul va conta. Dorim integritate și profesionalism, mai puțin experiență politică, deoarece atât PPDA, cât și PAS sunt partide tinere, care nu au experiență politică. Poate este și mai bine că suntem fără experiență politică, e bine să o iei de la zero lupta împotriva acestei guvernări”, a mai spus liderul PPDA. Potrivit acestuia, oamenii care se vor regăsi în acest bloc vor fi selectați de o comisie de „oameni integri, care demonstrat-o cu timpul”. „Da este un proces complicat, când vrei să identifici o forță politică viabilă”, a completat Năstase. În context, acesta a reiterat că blocul nu va colabora niciodată cu PD și PSRM. „Cu PD și Dodon categoric nu vom colabora. Dodon și Plahotniuc fac un întreg, și Republica Moldova trebuie să scape în același timp de ambii”, a conchis liderul PPDA, Andrei Năstase. Sursă: independent.md Record Andrei Năstase, despre viitoarele alegeri: „PPDA și PAS colaborează ca doi frați gemeni. Cu PD și PSRM nu vom face niciodată alianță” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

