Angelina Jolie, dă-te la o parte! Aşa arată noua Lara Croft din seria Tomb Raider

10:50

Familia a refuzat să ofere detalii despre cauzele decesului. Dennis Edwards, care urma să sărbătorească 75 de ani sâmbătă, s-a alăturat în 1968 formaţiei The Temptations, scrie rtv.net. Cântăreţul Dennis Edwards, care a făcut parte din gupul american The Temptations mai mult de un deceniu şi care a interpretat melodia emblematică „Papa was a Rolling Stone”, […]