EXPERTIZĂ // Producătorii de lactate din Moldova ne mint! În unele produse NU EXISTĂ nici strop de lapte

Începând cu 1 ianuarie 2018 personalul sistemului penitenciar din subdiviziuni va beneficia de majorări la salarii. Astfel, de sporiri salariale vor beneficia peste 2000 de angajați ai instituțiilor penitenciare alături de alte categorii bugetare prevăzute de lege. Această prevedere este stipulată în Legea nr.208 din 06.10.2017, prin care a fost modificată anexa nr.1 a Legii nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. În urma majorării, salariul lunar al unui angajat din penitenciare va crește în mediu cu 500 lei, se menționează într-un comunicat al DIP. Respectiv: - până la 01.01.2018 salariul unui angajat din efectivul de comandă inferior varia între 4207-5262 lei, iar pentru corpul de comandă mediu și superior între 4893-8108 lei; - după 01.01.2018 salariul unui angajat din efectivul de comandă inferior va fi între 4613-5865 lei, iar pentru corpul de comandă mediu și superior între 5301-8799 lei.