(FOTO) Mercedes-Benz a prezentat noua generație Clasa A

16:30

O creştere a numărului de plăţi cu cardul susţinută pe plan global de încrederea din ce în ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa să întreacă predicţiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street Journal.Veniturile Visa pentru trimesturl încheiat la data de 31 decembrie arată o creştere cu 9% faţă de anul anterior, ajungând la 4,86 de miliarde de dolari, peste predicţiile analiştilor de la agenţia de ştiri Thomson Reuters care estimau venituri de 4,85 de miliarde de dolari.Profitul companiei a crescut de la an la an, ajungând la 2,52 de miliarde de dolari – 1,07 dolari per acţiune, de la 2,07 miliarde de dolari – 0,86 dolari per acţiune.Cu toate acestea, compania şi-a actualizat predicţia cu privire la cheltuielile operaţionale indicând că acestea vor creşte. După acest anunţ, acţiunile Visa au scăzut cu 1,8%.Companiile de carduri bancare, printre care Visa şi Mastercard, au raportat creşteri mari la nivelul veniturilor, după ce încrederea oamenilor în această modalitate de plată a crescut. De asemenea, companiile beneficiază de pe urma consumatorilor de carduri de credit, care le ajută să îşi crească numărul de tranzacţii efectuate prin intermediul reţelelor proprii.Visa, cea mai mare reţea de carduri bancare din Statele Unite după numărul cardurilor în circulaţie şi după voluml tranzacţiilor, a procesat 30,5 miliarde de tranzacţii în 2017, cu 12% mai mult decât în anul anterior.Compania a raportat o creştere cu 10% a volumului de plăţi cu carduri procesate prin intermediul platformei în trimestrul anterior, ajungând astfel la plăţi în valoare de 2 trilioane de dolari.