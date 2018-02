Ultimul moldovean implicat în accidentul din Rusia a ajuns acasă// VIDEO

17:41

Începând cu 1 ianuarie 2018 personalul sistemului penitenciar din subdiviziuni beneficiază de majorări la salarii. Astfel, de sporiri salariale vor beneficia peste 2000 de angajați ai instituțiilor penitenciare. În urma majorării, salariul lunar al unui angajat din penitenciare va crește în mediu cu 500 lei. Respectiv, până la 1 ianuarie 2018 salariul unui angajat din […]