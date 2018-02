Ultimul moldovean implicat în accident a ajuns acasă (VIDEO)

10:00

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a 8 membri ai grupării criminale specializate în transportarea mărfurilor de larg consum provenite de la „Piața KM 7” de lângă orașul Odesa, Ucraina și introduse în mod fraudulos pe teritoriul Republicii Moldova prin segmentul transnistrean. Trei dintre inculpați, inclusiv capul grupării numit „Sașa Țiganul”, se află în arest preventiv, iar în privința celorlalți au fost aplicate măsuri preventive de alternativă. În cadrul urmăririi penale, desfășurate de către procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și ofițerii Serviciului Vamal, au fost depistate și ridicate mărfuri de contrabandă în valoare de peste 1 700 000 lei. În caz de condamnare, inculpații riscă pedeapsa cu închisoarea pe un termen de la 3 la 10 ani. În continuare, sunt întreprinse eforturi comune în vederea combaterii fenomenului legat de contrabanda cu mărfuri provenite de la „Piața KM 7” din preajma orașului Odesa, Ucraina. The post Contrabandă cu mărfuri de la „KM 7” de peste 1 700 000 lei // Opt membri, în frunte cu „Sașa Țiganul”, își așteaptă sentința appeared first on Moldova 24.